أسرار نجاح بقلاوة الحلواني أعملي عجينة البقلاوة المصرية على أصولها بطريقة مقرمشة ولذيذة بأقل تكلفة

تبحث العديد من السيدات عن طريقة لعمل الحلويات الشامية بنفس الطريقة التي تقوم المحلات الخارجية ببيعها، ويعتقد الكثير من السيدات أن لا يمكنهم عمل هذا النوع من الحلويات في المنزل لأنهم يعتقدون أنه يتطلب العديد من المكونات الصعبة التي لا تتوفر في المنزل، وتوجد هناك العديد من الأنواع المختلفة من الحلويات الشامية منها بلح الشام أو البقلاوة أو صوابع زينب ورموش الست والزلابيا وغيرها من الأنواع المختلفة المتعددة.

ويعتبر من ألذ هذه الحلويات هي البقلاوة حيث تعتبر البقلاوة لها نكهة خاصة وطعم جميل يقبل على تناوله العديد من الناس سواء الكبار أو الصغار، ويمكننا تناول هذه البقلاوة في أي وقت من الأوقات على مدار اليوم حيث يعمل هذا النوع من الحلويات على أنه يمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها بالإضافة إلى أنه يطلق عليه الكثير من الناس بأنه غذاء المخ وخلاياه لذلك علينا بأن نتناول قدر مايكفي حاجه الجسم منها.

وتوجد هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكننا عمل البقلاوة بها ولكن نجد الغالبية العظمى من السيدات يبحثون عن الطريقة الجذابة والتي تبدو بنكهة جميلة مثل الطعم الذي نقوم بشرائه من محلات الحلويات الخارجية، ونتيجة لذلك سوف نقدم إليكي طريقة خاصة ومختلفة لعمل البقلاوة بها بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات غير مكلفة.

طريقة عمل البقلاوة

مكونات

أربعة أكواب من الدقيق.

ثلاث أكواب ونصف من الماء.

ملعقتان كبيرتان من الفانيليا.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة.

ثلاث ملاعق صغيرة من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

حبة واحدة من البيض.

كمية من الشربات.

طريقة عمل البقلاوة