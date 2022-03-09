بطريقة مرملة وطرية أعملي البسبوسة المرملة بالقشطة على طريقة الحلواني السرية بطعم لا يقاوم

الحلويات هي من أكثر أنواع المأكولات التي ينجذب على تناولها العديد من الناس خاصة الأطفال لأنها تبدو بمذاق جميل ورائع، وتعتبر الحلويات مهمة ويجب علينا أن نتناول قدر مايكفى لحاجة الجسم منها، حيث تعتبر هي غذاء المخ وخلاياه بالإضافة إلى أنها تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها وعلى الرغم من أنها مفيدة إلى أن إذا قومنا بتناول قدر كبير منها سوف نصاب بالعديد من الأمراض ومنها المرض السكري أو مرض السمنة المفرطة لذلك علينا أن نتناول قدر بسيط منها، وتوجد هناك العديد من الأنواع المختلفة من هذه الحلويات مثل البسبوسة والكيكة والجلاش والكنافة وغيرها من الأنواع الأخرى المتعددة.

وتعتبر البسبوسة هي من ألذ وأشهى الحلويات والتي ينجذب لتناولها العديد من الاطفال ونلاحظ أن العديد من السيدات الذين يرغبون بتناول البسبوسة يقومون بشرائها من محلات الحلويات الخارجية أو المحلات التجارية التي تعمل هذه المحلات على بيعها بأغلى الاسعار بالإضافة إلى أننا من المحتمل أن نصاب بالعديد من الأمراض التي تنتج عن هذه البسبوسة نتيحة لتعرضها للهواء المحمل بالملوثات وعلينا بأن نقوم بإعداد هذا النوع من الحلويات في المنزل.

ونلاحظ أن العديد من السيدات يبحثون عن طريقة لعمل البسبوسة في المنزل بأقل تكلفة وكذلك يرغبون في تقديمها بأشكال مختلفة، وتعتبر البسبوسة بالقشطة هي من ألذ وأشهى أنواع البسبوسة التي يمكننا عملها في المنزل بدون مجهود ولا تعب، وسوف نقدم إليكي طريقة لعمل بسبوسة بالقطشة في المنزل بأقل تكلفة ممكنة.

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

مكونات

عبوة واحدة من البسبوسة.

عبوة واحدة من الزبادي.

كوب واحد ونصف من السمنة.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا.

كوب إلا ربع من الحليب السائل.

عبوة واحدة من القشطة كبيرة.

كمية من الشربات.

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة