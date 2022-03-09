أعملي البرجر البيتي الاقتصادي على أصوله بتتبيلة وخلطة لذيذة بطعم أول مرة تدوقيه أحلي من الجاهز

يعتبر البرجر من المأكولات السريعة التي يمكننا تناولها في العديد من الاوقات المختلفة على مدار اليوم وتعتبر الوجبات السريعة متعددة الانواع ومنها الساندوتشات المتعددة مثل ساندوتش البرجر أو الكفتة أو البانيه وغيرها من الانواع المتعددة الاخرى، حيث نلاحظ أن الغالبية من الناس الذين يرغبون بتناول هذه المأكولات السريعة يقومون بطلبها وشرائها من محلات المطاعم الخارجية التي تعمل هذه المطاعم على بيعها بأغلى الاسعار بالإضافة إلى أننا من المحتمل أن نصاب بالعديد من الامراض التي تنتج نتيجة تناولنا هذا النوع من الساندوتشات ويرجع السبب في إصابتنا هو تعرض الساندوتشات للهواء المحمل بالاتربة التي تعمل على ضرر كبير بصحتنا وتؤدي في النهاية إلى الوفاة لذلك علينا بأن نتجنب شراء هذه الساندوتشات من محلات المطاعم الخارجية، وتعتبر ساندوتشات البرجر من اكثر الساندوتشات التي يقبل على تناولها العديد من الناس سواء الكبار او الصغار لأنه يبدو بطعم جميل ورائع وفي نفس الوقت يعتبر البرجر من المأكولات الاكثر عرضة للملوثات وتعمل على إصابتنا.

لذلك علينا بأن نقوم بتعلم طريقة عمل البرجر في المنزل والحصول على برجر بيتي وبطعم جميل ورائع وأمن على صحتنا، ونتيجة لذلك سوف نقدم إليكي طريقة بسيطة لعمل البرجر البيت بأقل تكلفة وبدون مجهود وعليكي بعمله في ساندونشات حتى تتناوليه في وجبات الغذاء أو العشاء مع العديد من المقبلات أو الإضافات الأخرى التي ترغبين بها وللحصول على افضل النتائج عليكي بالإلتزام الطريقة والمكونات التي سوف نقدمها إليكي.

طريقة عمل البرجر البيتي

مكونات

كيلو واحد من اللحمة المفرومة.

حبتان إثنان من البصل المفروم.

حبتان إثنان من الفلفل الأخضر.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

طريقة عمل البرجر البيتي