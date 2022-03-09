بأبسط المقادير طريقة عمل بسكويت العيد المقرمش على أصوله بطعم دايب دوب ألذ من محلات الحلويات

طريقة عمل بسكويت العيد، نجد أن البسكويت هو من احلي الحلويات التي نقوم بتقديمها في المناسبات والأعياد ومنها عيد الفطر المبارك، وتستطيع ربة المنزل أن تحضر بسكويت العيد فتتبع بعض الخطوات التي من خلالها يتم إعداد البسكويت بشكل هش وجميل، كما يمكننا إعداد بسكويت العيد بأشكال مختلفة منها بسكويت النشادر والبسكويت البرتقال وبسكويت بالزبدة بااسهل الطرق التي نحضرها في المنزل.

طريقة عمل بسكويت العيد

المقادير

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من السكر البودرة.

كوب واحد من الزبدة الطرية.

كوب واحد من عصير برتقال.

نصف كوب من اللبن الدافئ.

حبتان من البيض.

ملعقة كبيرة من النشا الذرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشه صغيرة من ملح الطعام.

طريقة التحضير