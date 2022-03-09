نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأبسط المقادير طريقة عمل بسكويت العيد المقرمش على أصوله بطعم دايب دوب ألذ من محلات الحلويات في المقال التالي
عمر شويل - جدة بأبسط المقادير طريقة عمل بسكويت العيد المقرمش على أصوله بطعم دايب دوب ألذ من محلات الحلويات - ثقفني
طريقة عمل بسكويت العيد، نجد أن البسكويت هو من احلي الحلويات التي نقوم بتقديمها في المناسبات والأعياد ومنها عيد الفطر المبارك، وتستطيع ربة المنزل أن تحضر بسكويت العيد فتتبع بعض الخطوات التي من خلالها يتم إعداد البسكويت بشكل هش وجميل، كما يمكننا إعداد بسكويت العيد بأشكال مختلفة منها بسكويت النشادر والبسكويت البرتقال وبسكويت بالزبدة بااسهل الطرق التي نحضرها في المنزل.
طريقة عمل بسكويت العيد
المقادير
- ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.
- كوب واحد من السكر البودرة.
- كوب واحد من الزبدة الطرية.
- كوب واحد من عصير برتقال.
- نصف كوب من اللبن الدافئ.
- حبتان من البيض.
- ملعقة كبيرة من النشا الذرة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشه صغيرة من ملح الطعام.
طريقة التحضير
- نضع ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض في إناء كبير ثم نضيف عليه ملعقة كبيرة من نشا الذرة ونضيف إليها ملعقة صغيرة من بيكنج بودر ثم نضع عليهم رشه صغير من ملح الطعام و ندمجهم مع بعض حتي يتم تجانسهم.
- نأتي بإناء صغير ونضع به كوب واحد من السكر البودر ثم نضيف كوب واحد من الزبدة الطرية ونقوم بخفقه باستخدام المضرب الكهربائي ونستمر في الخفق ثم نضيف إلي الخليط حبتان من البيض حتى يتم دمجهم حتى يصبحوا ذات قوام كريمي.
- نضيف علي نصف كوب من اللبن الدافئ وملعقة صغيرة من الفانيليا ثم نضع عليهم المكونات الجافة وهي مكونات الدقيق ويتم خلطهم مع بعض حتي تحصل علي قوام متماسك.
- نقوم بتغطية عجينة البسكويت ونضعها في الثلاجة لمدة لا تتجاوز 30 دقيقة.
- نخرجها من الثلاجة ونقوم بتشكيلها من خلال استخدام ماكينة البسكويت أو استخدم أي طريقة اخرى نستطيع عمل أشكال مختلفة للبسكويت.
- نأتي صينية وندهنها بقليل من الزبدة ويمكننا أيضا استخدام ورق الزبدة في أسفل الصينية ثم نقوم برص أشكال البسكويت عليها.
- نسخن الفرن علي درجة حرارة متوسطة 180 درجة مئوية ونتركه لمدة عشرة دقائق.
- نبدأ في وضع صينية البسكويت بها ونتركه لمدة 15 دقيقة حتى يأخذ اللون الذهبي من جميع النواحي.
- نخرج صينية البسكويت من الفرن ونقوم برصه في طبق عميق ونتركه حتى يبرد ثم نقدمه.