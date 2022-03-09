الطريقة الصحيحة لفرد الشعر بالنشا كأنه متسشور شعرك هيصبح ناعم جدا مثل الحرير

فرد الشعر الخشن بالنشا من الخلطات الطبيعية، والتي من الممكن أن يتم تحضيرها في أقل وقت ممكن، ومن خلال المكونات والمقادير الطبيعية القدمة من الممكن أن تحضري أفضل وأرخص نوع كيراتين طبيعي سهل التحضير والتطبيق على الشعر وفيما يأتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم ما يجب أن يتوفر من مقادير أخرى لها القدرة على أن تتفاعل مع النشا لإنتاج وصفة متميزة، مع بيان أهم الخطوات التي من الممكن أن تساعد في عمل تلك الخلطة الطبيعية والتي لها القدرة على أن تعطي الشعر العديد من الفوائد، وكذلك نتطرق لأهم ما تؤثر به تلك الوصفة على الشعر.

مكونات خلطة النشا لفرد الشعر الخشن

فرد الشعر طبيعيا بالنشا من أهم الخطوات التي تبحث عنها كل فتاة تعاني من الملمس الخشن والجاف للشعر وكذلك ترغب في الإزالة التامة لأي نوع من أنواع التجاعيد، ومن خلال استعمال خليط النشا على الشعر نحصل على أفضل نتيجة للشعر الناعم والخالي من أي تجاعيد أو خشونة، كما أن الخليط من النشا يعتبر من الخلطات الطبيعية المعالجة لمشكلة نمو الشعر والتحسين من حالة فروة الرأس وترطيبها، ومن الممكن أن يتم استعمال المكونات الآتية للحصول على الشعر ناعم ومفرود، من السهل الحصول على تركيبة النشا من خلال الاستعانة بالمكونات الآتية:

ملعقة من النشا.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الجرجير.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة من الفازلين.

الطريقة الصحيحة لفرد الشعر بالنشا

من الممكن أن يتم التحضير للوصفة وهذا ما يكون من خلال الاستعانة بالمكونات السابقة واتباع الخطوات القادمة:

قومي بإحضار وعاء جاف ونظيف.

وضع الفازلين في الوعاء للإذابة على حمام مائي.

وضع النشا مع الفازلين والتقليب المستمر.

يتم عمل إضافة تدريجية لبقية المكونات مع لتقليل المتمر حتى نصل لتجانس المكونات تماما والحصول على خليط كريمي ناعم خالي من أي تواجد للتكتلات.

كما أنه يسهل بعد ذلك تطبيق الوصفة من ربع إلى نصف ساعة ثم يتم غسل الشعر بالماء والشامبو.

هناك طريقة أخري يتم من خلالها فرد الشعر الخشن بكل سهولة وهذه الطريقة مكونة من بياض بيضه مع ملعقتين من زيت الزيتون ونقوم بخلط المكونات جيدا ثم نضع المكونات علي الشعر ونتركه لو ساعتين ثم نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو والحصول علي نتيجة فعالة يمكن تكرار الوصفة مرة كل أسبوع وسوف