بالمقادير البسيطة والغير مكلفة أعملي بسكويت البرتقال المقرمش بطريقة ناجحة ومظبوطة وبطعم دايب دوب

نلاحظ ان العديد من الأطفال يرغبون بتناول أي منتجات يتم بيعها في المحلات التجارية خاصة البسكويت والكيك وغيرها من المنتجات المتعددة الأخرى، ويعتبر البسكويت هو من اكثر الأشياء التي يقبل العديد من الاطفال على تناوله وشرائه من هذه المحلات ونجد أنهم يصابون بالعديد من الامراض والتعب نتيجة لتناولهم لهذه المنتجات التي تحتوي على العديد من المواد الحافظة التي تهلك بصحة أطفالنا لذلك علينا بأن نقوم بمنعهم بشراء هذه المنتجات وعلينا بأن نقوم بعملها في المنزل بأرخص الأسعار وبطريقة صحية وأمنة.

حيث يعتبر البسكويت من المقرمشات اللذيذة سهلة الهضم وخفيفة ولا تعمل على ضرر المعدة ويمكننا تناوله في العديد من الاوقات على مدار اليوم حيث يقوم العديد من الناس بتناوله كوجبات أساسية في وجبات الأفطار مع العديد من المشروبات الاخرى مثل مشروب الشاي أو الحليب أو غيرها من المشروبات الاخرى، وكذلك البعض الأخر من الناس يقومون بتناوله كسناكس بين الوجبات، وتوجد هناك العديد من الأطعم المختلفة من البسكويت.

ومنها نكهة البرتقال ونكهة البسكويت السادة وغيرها من النكهات الاخرى التي يمكننا إضافتها، ويعتبر بسكويت البرتقال من أنواع البسكويت اللذيذة التي يمكننا تناولها بطعم مختلف عن باقي أنواع البسكويت الاخرى، وتوجد لدينا طريقة سهلة وبسيطة لعمل بسكويت البرتقال في المنزل بطريقة غير مكلفة وبدون مجهود ولا تعب وهذه الطريقة سوف نقدمها إليكي للحصول على أفضل طعم من هذا البسكويت.

طريقة عمل بسكويت البرتقال

مكونات

كوبان ونصف من الدقيق.

كوب واحد ونصف من الزبدة.

كوب واحد من الحليب.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

كوب واحد من عصير البرتقال.

كوبان إثنان من السكر.

حبتان إثنان من البيض.

طريقة عمل بسكويت البرتقال