بديل الكولاجين.. طريقة عمل كريم لبان الدكر لشد البشرة وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا من أول استعمال

كريم لبان الدكر لشد البشرة من الممكن أن تقومي بعمل الكريم المميز لتلك الوصفة من هذا المكون ذي الفائدة الكبيرة لخلايا الجلد حيث تعتبر المكونات والفيتامينات التي تتواجد في البشرة من الممكن أن تزيل أي شحوب بالجلد وتعزيز نضارة خلاياه، ومن خلال ما يلي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم ما يجب أن يتم خلطه مع مكون لبان الذكر للحصول على البشرة ناعمة وخالية من أي تواجد لأي علامة من علامات شحوب الجلد وفيما يأتي من تلك السطور القادمة نتحدث عن أهم المكونات التي لها القدرة على أن تبيض الجلد تماما وتخلصه من العلامات والبقع الداكنة التي تتواجد على الوجه، ومن خلال الآتي نعرض أهم المكونات الأساسية للخليط وطريقة إعداده بسهولة.

مكونات خلطة لبان الدكر لشد البشرة

إزالة شحوب البشرة من بين أهم الخطوات التي من الممكن أن تتم بمنتهى السهولة في المنزل ومن دون أن تستخدمي أي نوع من أنواع الكريمات الكيميائية المبيضة، والتي لها أثر سلبي ضار على الجلد بل سنستخدم في إعداد تلك الوصف مزيج من مكونات طبيعية ممتازة لها القدرة على أن تزيل أي شحوب بالجلد، ومن خلال ما يلي نوضح أهم المكونات الأساسية للوصفة وصفة لبان الذكر من الممكن أن نقوم بالتحضير السريع لها من خلال استعمال مكونات بسطة وتلك المكونات نذكرها من خلال الآتي:

ملعقة من الفازلين.

ملعقة لبان ذكر مطحونة.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقتان من الزبادي.

ملعقة من النشا.

ملعقة زيت اللوز.

طريقة تحضير كريم لبان الدكر لشد البشرة

أسهل الخطوات لعمل خليط المكونات السابقة يكون من خلال المزج ما بين مختلف المكونات السابقة وهذا ما يكون كالتالي:

تتم خطوة تذويب الفازلين ويمتزج جيدا معه مكون لبان الذكر.

بعد ذلك يتم وضع المكونات المتبقية من النشا مع الزبادي والزيوت الطبيعية، ومن ثم لا بد وأن تستمري في التقليب للحصول على الخليط الناعم سهل الفرد على البشرة من ربع إلى ثلث ساعة ثم غسل الوجه.

يمكن عمل خليط من لبان الدكر يعمل علي تبيض البشرة وإزالة التجاعيد والجلد الميت من البشرة كما أن هذه الخلطة تعمل علي شد البشرة وتعتبر بديل الكولاجين، فيمكن أن يتم وضع كريم لبان الدكر علي البشرة اكتر من مرة في اليوم لذا قدمنا لكم من خلال الفقرات السابقة من المقال طريقة عمل كريم لبان الدكر لشد البشرة وإزالة الجلد الميت.