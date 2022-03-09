فكرة عبقرية سلق الكرنب بدون ماء بسرعة الصاروخ هتعملي 5 كرنبات في دقائق بدون تعب

فكرة عبقرية سلق الكرنب بدون ماء بسرعة الصاروخ هتعملي 5 كرنبات في دقائق بدون تعبفكرة عبقرية لسلق الكرنب وتقطيعه من الممكن أن تتم وبمنتهى السهولة ومن خلال خطوات بسيطة جدا ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن الطريقة التي من الممكن من خلالها أن يتم السلق والتقطيع للكرنب وبمنتهى السهولة ومن دون أن يستهلك الأمر منك الوقت الطويل، ومن خلال ما يلي من تلك السطور المقبلة نتحدث بالتفصيل عن الطريقة التي توفر على ربة المنزل الوقت والجهد في التجهيز والإعداد للورق وتجهيزه وتقطيعه، ومن خلال ما يلي أيضا نتقدم ما يجب أن تلتزم به ربة المنزل وتراعيه أثناء خطوات التقطيع للكرنب حتى يتم سلقه سريعا.

فكرة عبقرية لسلق الكرنب وتقطيعه

لسلق الكرنب وتقطيعه من الممكن أن تتبعي تلك الخطوات البسيطة القادمة، ومن الممكن أن يتم التقطيع كما يلي في تلك الخطوات:

عليك إحضار كمية الكرنب المطلوبة ولتكن كرنبة واحدة تزال كمية الورق الزائدة الغير مرغوب في استخدامها.

أزيلي الرأس للكرنبة تماما.

اقلبي الكرنبة بحيث يكون وضعها بالاتجاه المعكوس.

يتم وضع السكين بالعرض وتقسيم الكرنبة لخطوط عرضية ثم خطوط بالطول.

بعد أن يتم تقسيم الكرنبة إلى مربعات يكون من السهل سلقه بعد ذلك.

خطوات لسلق الكرنب بطريقة سريعة

أسرع طريقة من الممكن من خلالها أن يتم السلق للكرنب ما يلي في النقاط القادمة: