قنبلة التفتيح الفوري كريم الفازلين والنشا المبهر لتبييض الوجه وازالة التصبغات والبقع الداكنه في 5 دقائق

كريم الفازلين والنشا لتبيض البشره والجسم من الوصفات الممتازة والتي من الممكن أن يتم تحضرها في البيت للحصول على البشرة النضرة الخابية تماما من أي تصبغات أو تجاعيد، ومن خلال ما يلي من تلك السطور نوضح أهم ما يمكن أن تحضريه من مكونات للحصول على البشرة خالية من أي عيوب وتبييض البشرة تماما وحمايتها من التصبغ، وبالنسبة لكيفية إعداد تلك الوصفة، كما سنوضح أهم المكونات التي لا بد وأن تكون متوفرة لعمل تلك التركيبة الطبيعية التي لها أثر إيجابي على مستوى نضارة البشرة.

كريم الفازلين والنشا لتبيض البشره والجسم

كريم الفازلين مع إضافة مكون النشا لتبيض البشرة والجسم، تعتبر من بين أهم وأفضل المكونات الطبيعية والتي من السهل الحصول عليها في البيت وتحضيرها في أقل وقت ممكن، ومن خلال الاستعانة بتلك المكونات المنزلية البسيطة يكون من السهل الحصول على الكريم الطبيعي المعزز للإشراقة السريعة للبشرة للتخلص تماما من أي تصبغ أو بقع داكنة أو آثار حفر أو ندبات على البشرة مع تكرار الاستعمال للخليط، ومن الممكن أن تقومي بالتحضير لتلك الوصفة من خلال الاستعانة بالمكونات الآتية:

مكونات لكريم الفازلين والنشا لتبيض البشره

من الوصفات البسيطة، والتي من الممكن أن تحضر من خلال الاستعانة بالمكونات الآتية:

ملعقة لبان الذكر المسحوقة.

ملعقة من الفازلين.

قطرات الفيتامين إي.

ملعقة من السكر.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من النشا.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير للوصفة

أسهل الخطوات المتبعة لتحضير تلك الوصفة ما يلي في النقاط القادمة: