وداعا لصالونات التجميل قم بإعداد أقوى أنواع الكيراتين لفرد الشعر في المنزل بكل سهولة

كيراتين لفرد الشعر بالمايونيز، يعتبر كيراتين فرد الشعر المجعد والهايش الحلم الذي يبحث عنه ملايين السيدات، كذلك الرجال خاصة المقبلات على الزواج فالشهر هو أهم عناصر الجمال التي يجب الاهتمام بها، وعلى النقيض الآخر نجد أن الذهاب إلى صالونات التجميل يتطلب مبالغ مالية كبيرة لا تستطيع كل السيدات تحملها، لذلك نقدم لكم أفضل طرق العناية بالشعر وإعداد كيراتين لفرد الشعر بالمايونيز منزليا في السطور التالية.

كيراتين المايونيز لفرد الشعر في المنزل

إضافة المايونيز إلى الزيوت الطبيعية وبعض المكونات توفر عليك الكثير كما تعطيني أفضل نتائج فرد الشعر، كما يمكن استخدام المايونيز على الشعر بمفرده دون أي إضافة كالتالي

كوب من المايونيز أو مقدار يتناسب مع كثافة الشعر وطوله.

طريقة الاستخدام

قومي بغسل شعرك بالماء البارد وقبل أن يجف وهو مبلل نحضر المايونيز ونوزعه على الشعر بالتساوي.

عقب توزيع المايونيز بشكل متساوي على الشعر يتم تدليكه جيدا، ثم ارتداء غطاء رأس لمدة ثلث ساعة.

عقب مرور الوقت يغسل الشعر جيدا بالشامبو والماء الفاتر، وللحصول على نتائج مبهرة يستخدم مرة كل سبعة أيام.

المايونيز وزيت اللوز

زيت اللوز أثبت فاعلية في علاج مشاكل الشعر فإضافة للمايونيز مع البيض تعطي نتائج متميزة في وقت قياسي، لذلك يفضل تطبيق الماسك مرة أسبوعيا على الشعر

كمية المايونيز تفل بمعدل قليل عن زيت اللوز والتي لا بد من مناسبتها لكثافة وطول الشعر.

بيضة واحدة.

طريقة الاستخدام

في طبق مخصص للوصفات نضع المكونات الثلاثة ودمجهم معا للحصول على التجانس المطلوب.

ثم نوزع الخليط على الشعر ونتركه حتى ثلاثين دقيقة.

ثم يغسل الشعر بالشامبو والماء.

فوائد المايونيز للشعر