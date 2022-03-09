إعملي المكرونة البشاميل بالطريقة السرية زي المحلات وبأقل مجهود ومكونات بسيطة

تعتبر المكرونة بالبشاميل من الأكلات آللذيذة المحببة التي يجتمع علي حبها أفراد الأسرة كلها وتشتهر في العالم كله سواء في الشرق أو الغرب إلى جانب إرتفاع قيمتها الغذائية فهي تحتوي علي النشويات والبروتينات والألبان ويمكن إعدادها بطرق سهله ومختلفة وسنذكر طريقه من تلك الطرق.

أولا مكونات البشاميل:

لتر من الحليب السائل.

4 معالق كبيرة من الدقيق.

4 معالق كبيرة من الزبدة.

معلقه صغيره من الفلفل الأسمر.

معلقه صغيره من الملح.

طريقة تحضير البشاميل:

أولاً ضعي الزبدة في قدر وارفعيه علي نار هادئه ثم أضيفي لها الدقيق وقلبيه جيداً حتي لا توجد بها حبيبات. ثم أضيفي الحليب السائل وحركي المقادير التي اضفتيها إلى القدر جيداً ثم أضيفي الملح والفلفل الأسمر ونقلب المقادير لمدة 10 دقائق بأستخدام مضرب سلك. وننتظر حتي يتحول الخليط إلى السمك المطلوب حيث يكون متوسط لا ثخين ولا خفيف ثم نتركه جانباً.

مكونات المكرونة باللحمة:

كيلو مكرونة.

4 معالق كبيرة معجون طماطم.

نصف كيلو لحم مفروم.

فلفل أسمر.

ملح.

بصلة كبيره.

طريقه تحضير المكرونة باللحمة: