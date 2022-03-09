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عمر شويل - جدة إعملي المكرونة البشاميل بالطريقة السرية زي المحلات وبأقل مجهود ومكونات بسيطة - ثقفني
تعتبر المكرونة بالبشاميل من الأكلات آللذيذة المحببة التي يجتمع علي حبها أفراد الأسرة كلها وتشتهر في العالم كله سواء في الشرق أو الغرب إلى جانب إرتفاع قيمتها الغذائية فهي تحتوي علي النشويات والبروتينات والألبان ويمكن إعدادها بطرق سهله ومختلفة وسنذكر طريقه من تلك الطرق.
أولا مكونات البشاميل:
- لتر من الحليب السائل.
- 4 معالق كبيرة من الدقيق.
- 4 معالق كبيرة من الزبدة.
- معلقه صغيره من الفلفل الأسمر.
- معلقه صغيره من الملح.
طريقة تحضير البشاميل:
- أولاً ضعي الزبدة في قدر وارفعيه علي نار هادئه ثم أضيفي لها الدقيق وقلبيه جيداً حتي لا توجد بها حبيبات.
- ثم أضيفي الحليب السائل وحركي المقادير التي اضفتيها إلى القدر جيداً ثم أضيفي الملح والفلفل الأسمر ونقلب المقادير لمدة 10 دقائق بأستخدام مضرب سلك.
- وننتظر حتي يتحول الخليط إلى السمك المطلوب حيث يكون متوسط لا ثخين ولا خفيف ثم نتركه جانباً.
مكونات المكرونة باللحمة:
- كيلو مكرونة.
- 4 معالق كبيرة معجون طماطم.
- نصف كيلو لحم مفروم.
- فلفل أسمر.
- ملح.
- بصلة كبيره.
طريقه تحضير المكرونة باللحمة:
- قومي بوضع في قدر كبير ماء وضعيه علي النار أضيفي إلى الماء معلقة زيت ومعلقة كبيرة من الملح وبعدما يغلي الماء ضعي المكرونة وعندما تنتضج ارفعيها من النار ثم صفيها واغسليها بماء بارد ثم اتركيها جانباً.
- ثانياً ضعي القليل من الزيت أو اي ماده دهنية في قدر وضعيه ع النار ثم ضعي البصل المفروم وقومي بتحريكه حتي يتغير لونه ثم أضيفي اللحم المفروم إلى البصل وبعد قليل من تحريك المكونات قومي بوضع معجون الطماطم والفلفل الأسمر والملح وقلبي المكونات معاً جيداً حتى تمام النضج.
- حضري صنية مناسبه وامسحيها بماده دهنيه ثم أضيفي لها نصف كميه المكرونة ومعها معلقتين من صوص البشاميل.
- ثم أضيفي اللحم المفروم ووزعيه جيداً على طبقه المكرونة ثم أضيفي باقي كميه المكرونة المتبقية ثم اسكبي باقي صوص البشاميل على الوجه.
- وللحصول علي وجه رائع وطعم ممتاز قومي برش جُبْن مبشور علي الوجه ثم ضعي الصنيه في الفرن المحمي مقدّمًا لمدة 30 دقيقه حتى تنضج وتحصلي علي وجه ذهبي وبالهناء والشفاء.