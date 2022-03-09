نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل البيتزا الإيطالي زي الجاهزة من المحلات في المقال التالي
طريقة عمل البيتزا بكل سهولة ويسر في المنزل مما لاشك فيه أن البيتزا من الأكلات المحببة لدى الكبار والصغار ومن الاكلات التى تبعث البهجة في النفوس بالاضافة إلى مكوناتها الغنية بالفيتامينات والمعادن المهمة للجسم وتحتوى على الخضروات الغنية بالمعادن والفيتامينات و اللحوم والجبن الغنية بالحديد والكالسيوم المهمة لجسم الكبار والصغار وهى وجبة يمكنك أن تأخذيها معكى فى الرحلات والشغل والنزهات وأيضا تقدم كطبق رئيسى لوجبة الغداء أو كمقبلات في حفلات الزواج وأعياد الميلاد واليوم سوف نتعرف على وصفة لعجينة البيتزا سحرية ورائعة بمعنى الكلمة عجينة تنفع لكافة أنواع المخبوزات وهنتعرف سوا على المكونات والطريقة لإعداد بيتزا لذيذة وشهية .
أولا مكونات البيتزا:
- 2 كوب دقيق للمخبوزات.
- 2 ملعقة كبيرة لبن بودرة.
2ملعقة كبيرة مايونيز.
- 1ملعقة كبيرة سكر.
- 1ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- علبة زبادي.
- رشة ملح.
- ملعقة صغيرة بيكينج بودر.
- ربع كوب ماء دافيء.
- طماطم مكعبات بدون بذر.
- فلفل ألوان رومي.
- زيتون أسود شرائح.
- ميكس جبن (شيدر ورومي وموتزاريلا).
الحشوة حسب الرغبة والمتوفر لديكي كما يلي:-
- فراخ.
- لحمة معصجة.
- سجق.
- سوسيس.
- تونة.
مكونات صوص البيتزا :
- ملعقة كبيرة كاتشب.
- 2 ملعقة كبيرة صلصة.
- معلقة صغيرة زعتر.
- معلقة صغيرة ثوم بودر.
- معلقة صغيرة بصل بودر.
- رشة ملح.
- رشة فلفل أسود.
طريقة تجهيز وعمل البيتزا الإيطالي:
- أولاً في ربع كوب الماء نزلى الخميرة والسكر وقلبيهم معاً ونتركهم يتفاعلوا ويفوروا وعندما تفور نتأكد من كونها جيدة وصالحة للاستخدام.
- وفي طبق العجن ننزل الدقيق والملح والبيكينج بودر وقلبيهم مع بعض وضيفي الزبادي والمايونيز وقلبيهم مع بعض وضيفي الخميرة التي اختمرت وتاكدنا من كونها صالحة للعجين وابدئى بالعجين.
- ونسكب الماء بالتدريج حسب الاحتياج إليها حتى تتكون عجينة متماسكة، لمدة 10دقايق ونغطيها بكيس نايلون وفوطة نضيفة ونتركها في مكان دافيء حتى تخمر .
- بعد أن اختمرت قسميها جزئين وافرديها بسمك نص سنتي فى صنية الومنيوم أو تيفال مدهونة زيت ثم اخلطى الكاتشب والصلصة وضعي عليهم ملح وفلفل وزعتر وثوم وبصل بودر وندهن العجينة بالصوص وعليه الفلفل والطماطم والحشوة المرغوب بها وثم الزيتون و مشكل الجبن.
- ودخليها فرن سخن جداً علي أعلى درجة حرارة علي الرف الوسط و عندما تأخد لون من تحت نضعها على رف قريب من أرضية الفرن ونطفي الفرن ونشغل الشواية على درجة حرارة هادئة، حتى يتحمر وجهها وبالهنا والشفاء.