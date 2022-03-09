أسهل طريقة لعمل البيتزا الإيطالي زي الجاهزة من المحلات

طريقة عمل البيتزا بكل سهولة ويسر في المنزل مما لاشك فيه أن البيتزا من الأكلات المحببة لدى الكبار والصغار ومن الاكلات التى تبعث البهجة في النفوس بالاضافة إلى مكوناتها الغنية بالفيتامينات والمعادن المهمة للجسم وتحتوى على الخضروات الغنية بالمعادن والفيتامينات و اللحوم والجبن الغنية بالحديد والكالسيوم المهمة لجسم الكبار والصغار وهى وجبة يمكنك أن تأخذيها معكى فى الرحلات والشغل والنزهات وأيضا تقدم كطبق رئيسى لوجبة الغداء أو كمقبلات في حفلات الزواج وأعياد الميلاد واليوم سوف نتعرف على وصفة لعجينة البيتزا سحرية ورائعة بمعنى الكلمة عجينة تنفع لكافة أنواع المخبوزات وهنتعرف سوا على المكونات والطريقة لإعداد بيتزا لذيذة وشهية .

أولا مكونات البيتزا:

2 كوب دقيق للمخبوزات.

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة.

2ملعقة كبيرة مايونيز.

2ملعقة كبيرة مايونيز. 1ملعقة كبيرة سكر.

1ملعقة كبيرة خميرة فورية.

علبة زبادي.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

ربع كوب ماء دافيء.

طماطم مكعبات بدون بذر.

فلفل ألوان رومي.

زيتون أسود شرائح.

ميكس جبن (شيدر ورومي وموتزاريلا).

الحشوة حسب الرغبة والمتوفر لديكي كما يلي:-

فراخ.

لحمة معصجة.

سجق.

سوسيس.

تونة.

مكونات صوص البيتزا :

ملعقة كبيرة كاتشب.

2 ملعقة كبيرة صلصة.

معلقة صغيرة زعتر.

معلقة صغيرة ثوم بودر.

معلقة صغيرة بصل بودر.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

طريقة تجهيز وعمل البيتزا الإيطالي: