حضري الفول المدمس المصري في المنزل بسهولة ومذاق لا يقاوم

يعتبر الفول المدمس من أكثر الوجبات إنتشاراً خاصةً في مصر وعلى الرغم أنه من الوجبات الاقتصادية إلا أنه يعتبر غني بالفوائد الصحية المتعددة فهو يحتوي على البروتين اللازم للجسم وينصح به الأطباء بتناوله عند ظهور نقص في البروتين ويتم تحضيره يومياً حيث يحقق نسبة إقبال كبيرة في وجبة الإفطار و يتم شرائه من محلات الفلافل، وعند قدوم شهر رمضان يعتبر تقديم الفول وجبه أساسية من وجبات السحور حيث يعطى احساس طويل المدى بالشبع وعدم الجوع مما يعتبر وجبة مناسبة للصيام وبدلاً من شراء الفول المدمس من المحلات دون أيّ إضافات يمكن تحضيره في المنزل بمذاق شهي وتشكيله بنكهات المحببة حسب التفضيلات بالإضافة إلي التوابل لذلك نقدم لكم الطريقة المنزلية بسهولة عبر هذا المقال.

طريقة تحضير الفول المدمس

يعتبر الفول أحد أشهر أصناف البقوليات التي تكثر فوائدها وتحتوي على فيتامينات متعددة وفوائد صحية هائلة وتحرص الأمهات على أن تكون وجبة الفول من الوجبات التي يتم تحضيرها في خلال أيام الأسبوع ويعتبر الفول الذي يتم طهيه في المنزل بالطماطم يعتبر وجبة ثقيلة نوعاً ماء على الأطفال ولا يفضلونها لذلك تفضل الأمهات الفول المدمس.

مكونات التحضير:

مقدار نصف كيلو جرام من حبوب الفول.

ثمرة طماطم.

ثلاث فصوص صغيرة من الثوم.

ملعقتين كبيرتين من الطحينة.

توابل من الكمون.

شطة حسب الرغبة.

زيت أثناء التقديم.

ملح.

طريقة التحضير:

اولاً نقوم بتلقيط الفول من الاوساخ والشوائب وتنظيفه جيداً ووضعه في إناء واسع ووضع فيه كمية وفيرة من الماء ثم إضافة الفول النظيف فيه ونتركه لمدة ليله كاملة. تحضير حلة ضغط بعد مرور وقت النقع في اليوم التالي ونقوم بوضع مقدار من الماء نظيف بعيداً عن الماء المنقوع ثم وضع الفول. إضافة ثمرة الطماطم بالإضافة إلي باقي المكونات من الثوم ويمكنك الاكتفاء بفص من الثوم فقط ثم وضع الغطاء وإحكام الغلق ونتركه على نار متوسطة. نترك الحلة على النار حتى ينضج الفول حيث تحتاج فترة من الوقت حتى يصبح طرياً، نقوم بوضع الفول في أطباق للتقديم وإضافة إليه التوابل من الكمون والملح. إضافة القليل من مكون الطحينة والزيت ويتم هرس الفول حتى يصبح ناعماً وبعد ذلك يتم تقديمه ساخناً. يقدم الفول المدمس بجانب قطع من الخضراوات والطماطم والخبز الطازج.

ملحوظة:

لا يعتبر تحضير الفول المدمس أساسي في الحلة الضغط حيث يمكن تحضيره في الحلة العادية ولكن الفرق أنه يحتاج إلي وقت طويل في الطهي.