عادات خاطئة يجب التوقف عنها فورا للحفاظ على بشرتك شباب على طول بدون عيوب

عادات يجب التوقف عنها للحفاظ على نضارة ونقاء البشرة، ودوام الشباب، يستخدم الكثير من الأشخاص منظفات وكريمات وماسكات البشرة وعلاجات البشرة المختلفة، للتخلص من الشوائب في مسام البشرة و بعض العيوب، مع عدم الأخذ في الاعتبار مسببات هذه الملوثات، وتجنب كل ما يسبب أضرار متكررة للبشرة، لذلك سنتناول أهم مسببات الضرر للبشرة وأيضا طرق العلاج البسيطة في نهاية المقال.

أهم العادات الخاطئة التي تدمر البشرة

استخدام الوصفات الطبيعية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالأخص الغير مناسبة لنوع البشرة ومشاكله، فكل بشرة َلها خواص علاجية مختلفة، وهناك بشرة حساسة. الكثير من وصفات التجميل التي لا تحتوي على زيوت أو كريمات، مثل وصفات التقشير قد تحتاج إلى الترطيب الجيد بعد غسلها، مما يؤدي إلى جفاف وتحسس البشرة بعد ذلك، ومن الممكن أن تظهر بها الحبوب والعيوب بعد ذلك. بعد ماسكات الوجه وخاصة التي تحتوي على الليمون والبيكنج صودا ومعجون الأسنان، من الممكن أن تسبب أضرار للبشرة وتتسبب في التصبغات والبقع الغير مرغوب، وأحيانا تتسبب في الكحة ومشاكل للبشرة تستدعي الذهاب إلى الطبيب. من المسببات الأكثر أهمية لتلف البشرة، هو استعمال صابون الوجه بشكل يومي، حيث يعمل على التخلص من الطبقة الدهنية للبشرة، ويعمل على جفاف البشرة مع الوقت مما يسرع من ظهور التجاعيد والتصبغات. مستحضرات التجميل ذات الملمس الرملي، التي تستخدم للقضاء على الرؤوس السوداء وحب الشباب، وتنظيف البشرة بعمق، لكن إنها سبب من أسباب تهيج الجلد وموت بعض خلايا الجلد،وتراكم هذه الخلايا الميتة في المسام وتزيد من ظهور المسام السوداء مرة أخرى. استخدام كريمات طبية مختلفة بدون إرشاد الطبيب. قلة شرب الماء تؤثر سلبي على البشرة والجلد كله.

طرق العناية بالبشرة