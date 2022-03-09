بالعيش الفينو اليابس اعملي مقرمشات شهية وطعم مميز في البيت

تعد المقرمشات الشهية بالعيش الفينو من الاطباق الاقتصادية التي يتم تحضيرها من بواقي العيش الفينو بتتبيله بالجبن والثوم، كما أن هناك الكثير من الامهات تردن الاستفادة من الخبز اليابس لذلك هنا سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع الامهات تحضيرها في المنزل، ايضاً تتكون هذه المقرمشات من بعض المقادير البسيطة المتوفرة في كل منزل، كما أن طريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل المقرمشات الشهية بالعيش الفينو في البيت.

مقادير عمل مقرمشات شهية

لتحضير مقرمشات شهية بالعيش الفينو يجب توافر بعض المكونات البسيطة وغير المكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

بواقي العيش الفينو.

ملعقة من الجبنة الرومي.

٣ فصوص من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة.

ملعقتان كبيرتان من الكزبرة الخضراء المفرومة.

رشة من الملح.

القليل من الفلفل الأسود المطحون.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير مقرمشات شهية في البيت هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر العيش الفينو ونقوم بتقطيعه إلى حلقات متوسطة، بعد ذلك نقوم برصها في صينية الفرن. بعد ذلك نقوم بخلط الزبدة مع الكزبرة والجبنة والثوم مع التقليب، ثم نقوم بإضافة رشة من الملح والفلفل الأسود المطحون مع التقليب المستمر حتى تتجانس المكونات. نقوم بأخذ الخليط وندهن به وجه الخبز بشكل جيد، كما يمكن رش القليل من الجبن الرومي المبشور على الوجه. بعد ذلك ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية حتى تأخذ اللون الذهبي. نخرج الصينية من الفرن ونضع المقرمشات على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى مقرمشات بالعيش الفينو لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

أهم فوائد الثوم للجسم

هناك عدة فوائد الثوم للجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-