نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قشور البصل لها استخدامات صحية ومنزلية رهيبة لم تكن تتخيلها في عقلك في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخدامات قشور البصل المذهلة لم تكن معروفة حتى وقت قريب، وكانت تلقى في سلة المهملات لعدم وجود أي أهمية لها، على الرغم من أنها تحمل لون جميل سواء في قشرة البصل الأحمر أو بصل التخزين، ونحن هنا سوف نلقي الضوء على الاستخدامات التي يدخل قشر البصل فيها، وهي متعددة ومختلفة فقد وجد أن له فوائد كثيرة، لهذا سوف نقدم لكم هذا المعلومات حتى لا يتم التخلص مرة أخرى من قشر البصل، ولكن يتم حفظة والاستفادة منه.

استخدامات قشور البصل المذهلة

سوف نقدمها في عدة نقاط حتى يسهل معرفتها والاستفادة منها وتطبيقها في الحياة، وكل ذلك من مكون كان يلقى في سلة المهملات ولم يكن له أي أهمية.

الحفاظ على صحة الفم والأسنان

يحضر من قشر البصل محلول يستخدم في غرغرة الفم للحفاظ على صحة اللثة والأسنان لأنه يحتوي على مضاد للالتهابات وهي تعمل كمطهر طبيعي، ويتم تحضيره من خلال عمل مغلي قشر البصل.

علاج تشنج الساق

تعتبر واحدة من العلاجات المنزلية التي تعمل على علاج تقلصات الساق، ويحضر من خلال غلي قشر البصل في الماء لمدة تصل إلى 20 دقيقة، وبعد ذلك يصفى من الماء ويتم تناوله قبل النوم، كما يمكن دهون الساق بالماء.

تقوية الشعر

يستخدم عصير البصل في تقوية الشعر كما أنه يعمل على زيادة طوله وإبراز لونه الطبيعي، بالإضافة إلى دوره الفعال في القضاء على قشرة الشعر بسبب قدرته على محاربة الفطريات، وهو كذلك يزيد من تغذية بصيلات الشعر، بسبب احتوائه على عنصر الكبريت، كما أنه يحافظ على لون الشعر ويمنحه لمعان وبريق، وبتم الاستفادة منه من خلال شطف الشعر بمغلي قشر البصل.

تلوين البيض

يوضع قشر البصل مع الماء الذي يتم غلي البيض فيه للحصول على لون جميل وطعم مميز، كما يمكن تلوين البيض وصبغه بألوان بنية جميلة وبنفسجية، ويكون ذلك عن طريق طهي البيض ووضع قشر البصل معًا في الماء المغلي، أو وضع القشرة البصل مباشرةً على قشرة البيضة، وبعد ذلك تغليفها بورق الألمنيوم قبل الطهي.