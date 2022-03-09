نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحضير كبة الدجاج اللذيذة في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وطعم شهي ورائع للغاية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كبة الدجاج اللذيذة ، من الوصفات المميزة واللذيذة والشهية كذلك، كما أنها تتميز بمكونات بسيطة ومنوفرة وليست مكلفة للغاية. كما يمكن تناولها مع العديد من أنواع الصوصات كالباربكيو وصوص الجبنة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى مثل الكبة باللحمة المفرومة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كبة الدجاج اللذيذة.

مكونات كبة الدجاج اللذيذة

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

٣ كوب من الماء المغلي.

٢ كوب من الدقيق.

٢ كوب من البرغل

بصلة مبشورة.

ربع ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

كوب إلا ربع من الزيت النباتي.

مكونات الحشوة

ثلاث ملاعق من الزيت.

ربع ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

نصف كيلو من الدجاج المقطع قطع صغيرة.

رشة من القرفة.

ملح حسب الرغبة.

رشة من القرنفل.

ورشة من الهيل أو الحبهان.

بصلة مفرومة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كبة الدجاج اللذيذة وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم نقوم بخلط البرغل مع الماء ونضعهم في إناء.

ونقوم بترك البرغل في الماء لمدة ساعة تقريبا حتي يتشرب البرغل الماء.

ثم بعد ذلك نقوم بتقليب البرغل ونضيف إليه الدقيق ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.

ثم نقوم بإضافة بهارات اللحمة والكمون والفلفل الأسود والبصلة المبشورة ونقلب جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض.

بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت بالتدريج ونعجن جيدا لمدة تتراوح ما بين ٥ إلى ٧ دقائق لكي يتكون لدينا عجينة متجانسة وبقوام ناعم.

بعد ذلك نقوم بتغطية العجينة ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع مقلاة على النار ونضع فيها الزيت والدجاج المقطع والحبهان والقرفة والسبع بهارات والقرنفل، ثم نقلب جيدا حتى يتغير لون قطع الدجاج.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة البصلة المفرومة للدجاج ونقلب جيدا حتى تتم تسوية لحم الدجاج.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الملح ونقلبه مع باقي المكونات.

ثم نقوم برفع المقلاة من على النار ونترك الحشوة جانبا حتى تبرد.

ثم نقوم بتشكيل العجينة بعدما تركناها لترتاح لمدة ساعة.

فنقوم بقطع قطعة من العجينة ونكورها ونقوم بعمل تجويف في العجينة ونبلل التجويف بالزيت.

ثم بعد ذلك نقوم بحشوها بكمية من الحشوة، ثم نغلقها جيدا ونكورها مرة أخرى ثم ونشكلها بالشكل المتعارف عليه.

ونكرر نفس الأمر علي جميع الكمية.

ثم بعد ذلك نقوم بقلي الكبة في قدر به زيت غزير ساخن علي نار بدرجة حرارة متوسطة.

ونترك الكبة على النار حتي تأخذ لونا ذهبيا.

وبعدما تأخذ لونا ذهبيا نقوم بإخراجها وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل المستردة

المكونات

المستردة كثير من الناس يفضل أكلها مع العديد من الأطعمة ومكوناتها كالتالي:

كوب إلا ربع من الخردل المطحون (ويجب أن تكون حبوب الخردل صغيرة وليست ذات مذاق مر).

ربع كوب من الخل.

وربع كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

كذلك ربع ملعقة صغيرة من الملح.

وأيضا ربع ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من جنزبيل.

طريقة التحضير

نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض.

ثم نقوم بعد ذلك بعد خلطهم جيدا بضربهم في الخلاط أو بالهاند بلندر.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للإستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل سلطة الطحينة

تتكون سلطة الطحينة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها تؤكل مع العديد من المشويات ومنها فاهيتا الدجاج ومكوناتها كالتالي:

ربع كوب من الطحينة الخام.

3 فصوص ثوم مهروسين.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

ملعقة من الزيت النباتي.

3 ملاعق من دقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة التحضير