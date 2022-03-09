تجهيزات رمضان 2022.. طريقة عمل عجينة الكنافة في البيت يمكونات سهلة وبسيطة

طريقة عمل عجينة الكنافة فى البيت، الكنافة من الحلويات الشرقية الرائعة ولذيذة المذاق التي تتميز بإمكانية إعدادها بأكثر من طريقة وإضافة العديد من الأطعمة والنكهات لتعطى له طعما مميزا لا مثيل له، مثل إضافة الكريمة وقطع المانجو أو القشطة والفستق الحلبي أو المكسرات وجوز الهند والزبيب أو النوتيلا وغيرها من الأطعمة، ولا يقتصر تقديم الكنافة فى المناسبات فقط بل أنها من الحلويات التي يشتهيها الكثير طوال السنة، ولكن مع دخول شهر رمضان ترغب بعض السيدات فى التعرف على طريقة عمل عجينة الكنافة بالمنزل على طريقة صنايعي الكنافة على عربات الكنافة التي تملئ الشوارع فى شهر رمضان.

طريقة عمل عجينة الكنافة

المكونات:

3 أكواب دقيق.

كوب ونصف نشا.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ربع كوب زيت.

3 أكواب ماء دافئ.

زجاجة بلاستيكة فارغة.

طريقة التحضير

احضري وعاء ضعي به جميع المكونات واخلطيهم معا بالمضرب اليدوي أو يمكنك إعدادها أيضا فى الخلاط الكهربائى.

استمري فى الضرب حتى تحصلي على عجين أشبه بالسائل.

قومى بتصفية العجين بالمصفاة حتى تتخلصي من أي كتل بالعجين وتحصلي على عجين صافي.

اتركي العجينة لمدة حوالى ربع ساعة لكى ترتاح.

احضري زجاجة بلاستيكة فارغة وجافة ثم قومى بعمل فتحة صغيرة جدا فى غطاء الزجاجة.

اسكبي العجين فى الزجاجة البلاستيكة بواسطة قمع واغلقي الزجاجة جيدا.

ضعي جيريل أو طاسة جرانيت مسطحة على النار وامسحي وجهها بقليل من الزيت.

ابدئى فى تشكيل عجينة الكنافة على الجيريل عن طريق الضغط على الزجاجة قليلا والقيام بعمل حركات دائرية على الطاسة إلى أن تمتلئ.

نترك شعيرات الكنافة قليلا على النار حتى تتماسك ثم نخرجها على الفور ونضعها على صينية تكون مغطاة بفوطة نظيفة ثم تقومي بتغطيتها فورا.

كرري هذه الخطوة حتى تنتهى من عمل باقية الكمية.

بذلك قد تكوني انتهيت من عمل عجينة الكنافة فى المنزل بطريقة تضمن لكى النظافة والجودة.

إذا لم ترغبي فى استخدام عجينة الكنافة فى نفس اليوم يمكنك الاحتفاظ بها فى كيس بلاستيكي وضعيها فى الفريزر لحين الاستخدام بالطريقة التي تفضلينها وأسعدي بها أفراد أسرتك.

يمكن استخدام الكنافة فى عمل الكثير من الأنواع المختلفة وبكافة النكهات، فيمكن استخدام عجينة الكنافة فى عمل الكنافة السادة، أو الكنافة بالقشطة، وأيضاَ الكنافة بالنوتيلاً أو المهلبية والمانجو والمكسرات، والكثير من الأشياء الأخرى، مع تذوق نكهة عجينة الكنافة البيتي لن تحتاجي إلى شراء عجينة الكنافة الجاهزة بعد الآن، جربيها الآن استعداداَ لشهر رمضان الكريم 2022.