أبسط طريقة لعمل الكيكة الإسفنجية في البيت بأبسط المكونات

جميع الأطفال يعشقون تناول التورتة وكذلك كافة أنواع الحلويات، وكذاك يعشقون تناول الكيكة الإسفنجية للغاية، ومن المعروف عنها أن مقاديرها بسيطة جداً وغير مكلفة، ومن الممكن أن يتم إعدادها بالكثير من الطرق المختلفة، كما أنه من الممكن أن تضيفي إليها كريم الشانتيه، هذا بجانب أنه من الممكن أن تقومي بوضع كريمة الزبدة دوناً عن الكريم شانتيه، كذلك من الممكن أن تقومي بتزيينها بواسطة عجينة السكر، تابعوا معنا قراءة ما يلي.

مكونات الكيكة الإسفنجية

عدد 2 كوب من الدقيق.

عدد كوب واحد ونصف من السكر البودرة.

ست حبات من البيض.

ربع ملعقة من المحسن الجيل.

رشة صغيرة من الملح.

كوب واحد فقط من الماء الدافئ.

ربع كيلو من كريم شانتيه محلي.

قطعة من الشيكولاته.

طريقة عمل الكيكة الاسفنجية