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عمر شويل - جدة أبسط طريقة لعمل الكيكة الإسفنجية في البيت بأبسط المكونات - ثقفني
جميع الأطفال يعشقون تناول التورتة وكذلك كافة أنواع الحلويات، وكذاك يعشقون تناول الكيكة الإسفنجية للغاية، ومن المعروف عنها أن مقاديرها بسيطة جداً وغير مكلفة، ومن الممكن أن يتم إعدادها بالكثير من الطرق المختلفة، كما أنه من الممكن أن تضيفي إليها كريم الشانتيه، هذا بجانب أنه من الممكن أن تقومي بوضع كريمة الزبدة دوناً عن الكريم شانتيه، كذلك من الممكن أن تقومي بتزيينها بواسطة عجينة السكر، تابعوا معنا قراءة ما يلي.
مكونات الكيكة الإسفنجية
- عدد 2 كوب من الدقيق.
- عدد كوب واحد ونصف من السكر البودرة.
- ست حبات من البيض.
- ربع ملعقة من المحسن الجيل.
- رشة صغيرة من الملح.
- كوب واحد فقط من الماء الدافئ.
- ربع كيلو من كريم شانتيه محلي.
- قطعة من الشيكولاته.
طريقة عمل الكيكة الاسفنجية
- في البداية قومي بتسخين الفرن قبل جيداً قبل قيامك بإعداد الخبز.
- قومي بعدها بتحضير صينية الخبز مع دهنها بواسطة ورق الزبدة.
- بعد ذلك قومي بغسل الوعاء بشكل جيد ومن ثم قومي بتجفيفه.
- بعدها قومي بفصل الصفار عن البيض، وتابعي خفق البياض حتى مرور ما يقرب من حوالي خمس دقائق وبعدها قومي بوضع السكر البودرة وتابعي المزج إلى أن يصير البياض كالفوم.
- قومي بخفق الصفار إلى أن يصير لونه فاتح وبعدها قومي بوضع الفانيليا.
- امزجي كلاً من الصفار والبياض ببطء وذلك باتجاه واحد.
- استخدمي المنخل لتقومي بنخل الدقيق لمرات عدة، حيث أن هذا يقوم بالمساعدة على نجاح الكيكة، وبعدها قومي بوضع الملح، إذ أنه يقوم بمعادلة الطعم.
- ضعي بعد ذلك الدقيق بشكل تدريجي بوضع ملعقة خلف الأخرى.
- تابعي التقليب باتجاه واحد إلى أن يتم اختفاء كافة مكونات الدقيق بمزيج البيض.
- بعدها قومي بسكب كافة المقادير بقالب الخبز.
- بعد ذلك ضعيها بالفرن المسخن حتى 40 دقيقة.
- بعدها قومي بإخراجها واتركيها تهدأ ومن قم قومي بوضع الحليب المحلي بها.
- قومي بتقطيع الكيك لطبقات ومن ثم ضعي كريم الشانتية.
- اتركيها بعد ذلك في الثلاجة إلى أن تتماسك ومن ثم ابشري قطعة شيكولاته على الوجه، وبعدها يتم تقطيعها، وبألف هنا وشفا.