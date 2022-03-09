ب3 جنيه بس اعملي عجينة القطايف في البيت بطريقه سهلة وناجحه من أول مره وافضل من الجاهزه

طريقة عمل القطايف في البيت، حلى القطايف من الحلويات الشهيرة المنتشرة في شهر رمضان، وتتميز بأن لها حشوات كثيرة تقدم حسب الزوق المفضل، ويمكن تحضير العجينة من البداية حتى النهاية إلى أن تحشى ويتم قليها في الزيت في المنزل بكل سهولة وبخطوات بسيطة، بدلاً من عملية شرائها من الخارج لضمان نظافة العجينة وضبط مكوناتها بشكل دقيق حتى نحصل على قطايف لذيذة ومضبوطة ومقرمشة من الجوانب، ومن ضمن حشوات القطايف: المكسرات، والجبنة.

طريقة عمل عجينة القطايف المصرية

المقادير:

عدد ٣ أكواب دقيق.

ملعقتان كبيرتان سكر.

ملعقة بيكنج بودر كبيرة.

ملعقة خميرة كبيرة.

مقدار نصف ملعقة ملح صغيرة.

كوبان ونصف ماء.

طريقة التحضير:

أول خطوة نخلط الدقيق والسكر معاً.

ثم نضيف للخليط بيكنج بودر، وملح ونقلبهم جيداً.

بعد ذلك نضيف الماء للخليط ونقلبهم جيداً لتتكون عجينة سائلة.

نحضر مقلاة ونضعها على النار لتسخن جيداً، ويجب أن تكون مقلاة تيفال غير لاصقة.

نحضر ملعقة ونضع بها كمية مناسبة من العجينة ونضعها في المقلاة ونتركها لتأخذ اللون الذهبي من الأسفل فقط ثم نخرجها، تكرر هذه الخطوة لننتهي من كل العجين.

طريقة عمل القطايف بالقشطة

المقادير:

مقدار نصف كيلو قطايف.

كوبان من الحليب.

كوب من الكريمة السائلة.

عدد ٤ ملاعق سكر نشا.

عدد ٣ ملاعق سكر كبيرة.

فانيليا.

طريقة التحضير:

نحضر قدر ونضعه على النار وبه حليب ثم نضيف له سكر وفانيليا.

بعد ذلك نقلب المكونات لنحصل على خليط متماسك.

ثم نرفع القدر من على النار ونتركه جانباً ليبرد.

بعد ذلك نبدأ بحشو قطع القطايف بخليط الحشو ونغلق الأطراف جيداً.

في النهاية نضع قطع القطايف بعد حشوها في طبق التقديم ونزينها بالمكسرات وتقدم بالهنا والشفا.

القطايف المحشية بالمكسرات

المقادير:

نصف كيلو قطايف.

بندق مفروم.

جوز الهند.

زبيب.

مقادير الشربات:

كوبان سكر.

كوب ماء.

قطرات قليلة من عصير الليمون.

طريقة التحضير: