طريقة عمل شاي الكرك الأصلي الهندي أسهل طريقة كرك لذيذ

طريقة عمل شاي الكرك الأصلي، أحد أشهر أنواع الشاي الهندي، وهو عبارة عن شاي مطبوخ وناضج على نار هادئة، ويضاف إليه عددًا من النكهات المختلفة، التي تضفي مذاقًا خاصًا على شاي الكرك الهندي الأصلي، ومن أبرز النكهات التي يمكنك إضافتها إلى الشاي، كلا من الزنجبيل والزعفران والهيل أو الحبهان، كما يمكنك إضافة القرفة أو الفلفل الأسود المطحون أو الحب، وهو أحد أشهر أنواع الشاي في الوطن العربي، وتحديدًا السعودية والإمارات والكويت ولبنان، كما يعرف أيضًا في اليمن والبحرين وقطر، وقد انتقلت ثقافة عمل شاي الكرك الهندي، إلى الدول العربية، مع الوافدين إلى تلك الدول، سواء للعلم أو العمل أو حتى الزيارات السياحية والتبادل التجاري بين الدول، وهذا النوع من الشاي يعرف في اليمن، باسم الشاي العدني، أو طريقة الكرك العدني، وكذلك طريقة عمل الكرك الهندي، وأيضًا طريقة عمل الكرك القطري، وهو يصاحب الوجبات أو يتم تناوله في منتصف اليوم، مثل تناول القهوة العربية بالضبط.

شاي كرك هندي أصلي

كلمة الكرك من الكلمات الهندية، التي تنتمي إلى اللغة الأوردية التي يتحدث بها أهل الهند، وتعني كلمة الكرك المضاعف أو الثقيل، حيث يتم طبخه على النار لفترة من الوقت، كما يعرف شاي الكرك باسم شاي الفقراء، نظرًا لرخص ثمنه مقارنة بأنواع أخرى من الشاي. وجدير بالذكر، أن شاي الكرك يعمل على زيادة الوزن، فهو لا يناسب بالطبع من يخضعون لأنظمة غذائية، نظرًا لأنه غني بالدهون، وهو ما يتم تركيزه في مناطق الأرداف والبطن، عند تناول شاي الكرك لفترات طويلة من الوقت، ودون ممارسة الرياضة. كذلك فهو غني بالحليب، خاصة وأن طريقة الكرك بالحليب السائل، تساعد على تكوين الدهون في الجسم، ويمكنك تناول بعض المخبوزات إلى جانب الكرك، وهي سهلة التحضير المنزلي مثل؛ طريقة بسكويت شاي بالشوكولاتة، أو جرك عراقي مثل القطن، أو طريقة عمل كعك بعجوة وسمسم، وكذلك طريقة عمل غريبة البهلة، فبها تكون طريقة الكرك بحليب ابو قوس، أو شاي كرك هندي أصلي، سهلة وبسيطة ولها مذاق مميز.

خلطة شاي كرك

ثلاث ملاعق شاي كبيرة الحجم.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

5 حبات صحيحة من الهيل أو الحبهان.

علبة حليب مبخر واحدة.

كمية من الزعفران حسب رغبتك.

طريقة عمل الكرك القطري