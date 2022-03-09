وصفة سحرية لتحسين الذاكرة وتقويتها وجعلها فلاذية عمرك ما هتنسى اللي قرأته

كيفية تحسين الذاكرة وتقويتها بأفضل الطرق، تعد أساليب تقوية الذاكرة من أهم الأمور للأشخاص التي تعاني من فقدان التركيز أو النسيان بكثرة، وقد يتعرض جميع البشر لعدم تذكر بعض الأشياء بصورة مستمرة، فهي ليست صورة فريدة فقط بل قد يعاني منها الكثير، ولكن قد تكون عند بعض الأشخاص بشكل مفرط، لذلك لا يجب الاستهتار بنسيان الأشياء بشكل مستمر وبكثرة، ويمكن تنشيط الذاكرة والتعامل مع الأمر من خلال بعض الأساليب لتقوية الذاكرة، وهذا ما نتناوله الآن من خلال هذا المقال فتابعونا.

كيفية تحسين الذاكرة وتقويتها بأفضل الطرق

يلعب النوم دور هام في راحة المخ والدماغ مما يعمل على تقوية الذاكرة وتنظيم المعلومات بالمخ التي حدثت على مدار اليوم، وبما في ذلك ترتيب الأمور التي من المنتظر حدوثها غداً وتنشيط الذكريات وغيرها بالمخ، فيجب أن يجعل جميع الأشخاص للنوم الأولوية عدد ساعات يومية لا يمكن التنازل عنها، وقد تختلف عدد ساعات النوم من شخص لآخر، ولكن تكون في المتوسط بين 7 – 8 ساعات بشكل يومي.

الطعام الصحي لتقوية الذاكرة

كما يجب تناول الطعام الصحي النظيف الذي له دور إيجابي في تقوية الذاكرة.

وكذلك تناول الخضروات والفاكهة والأطعمة ذات الدهون المنخفضة وبها نسبة عالية من البروتين.

كالسمك ولحوم الدجاج واللحوم الحمراء.

وأيضاً تناول كمية كافية من المياه بشكل يومي أمر هام جداً لتحسين أداء الجسم والذاكرة.

حيث أن قلة المياه بالجسم تؤدي للجفاف مما يؤثر على وظائف المخ الذي يتكون من الماء بنسبة 75%.

ألعاب الذكاء والحيل لتنشيط الذاكرة

قد يؤدي عدم تجديد المعلومات بالمخ لخمول المخ مما يقلل من الذاكرة.

لذلك يجب تجربة طريقة من طرق تحدي العقل من خلال ألعاب الذكاء والحيل.

فيمكن لعبها على شبكات الإنترنت وذلك يساعد على تنشيط المخ وتجديد المعلومات بداخله.

تمارين تساعد على تقوية الذاكرة