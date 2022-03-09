طريقة لعمل الكب كيك بصوص الشيكولاتة بدون فرن بالمنزل

طريقة عمل الكب كيك، تبحث الكثير من الأمهات على طرق مختلفة لعمل الحلويات في المنزل لتسعد بيها أطفالها.

ففي هذا المقال سنوضح طريقة عمل الكب كيك بطريقة سهلة وبسيطه بدون فرن ويمكن تقديمها في أعياد الميلاد والمناسبات.

طريقة لعمل الكب كيك بدون فرن

الكب كيك يعتبر من أفضل الحلويات لدي الكثير والكبير قبل الصغير، وهناك بعض الأمهات التي تفضل إعداد الكب كيك بالمنزل وإعطائها للطفل قبل ذهابه للمدرسة.

وصفة لتحضير الكب كيك

المقادير

نصف كوب من اللبن.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

كوب إلا ربع من السكر.

معلقة بيكنج بودر.

كوب إلا ربع زيت.

رشه ملح.

نصف كوب من الكاكاو الخام الغير محلي.

بيضتان.

كوب من الدقيق.

طريقة التحضير

في الخلاط الكهربائي نقوم بوضع اللبن والسكر والزيت والفانليا والبيض ويخلط جيدا.

نقوم بإحضار وعاء كبير ونضع الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح والكاكاو.

نضع خليط البيض على خليط الدقيق ونخلطهم جيدا بالمضرب الكهربائي أو المضرب اليدوي.

يقلب الخليط باتجاه واحد لعدم خروج الهواء من الخليط.

نقوم بإحضار المجات أو الأكواب البايركس وتدهن بالزيت جيدا.

نضع الخليط بالمجات حتى المنتصف لترك مساحة ليرتفع الكب كيك.

نحضر إناء عميق ونضع به كوبين من الماء ونرص المجات بالإناء.

نضع الإناء على درجة حرارة منخفضة وتغلق بفوطة حتى لا يتسرب البخار,

يترك الكب كيك على النار لمدة ثلاثون دقيقة ونخرجه بعد تمام النضج.

نضع صوص الشيكولاتة على وجه الكب كيك وتقدم بالهنا والشفا.

طريقة عمل صوص الشيكولاتة

مكونات صوص الشيكولاتة

ربع كوب لبن. معلقتين كاكاو خام غير محلي. ربع كوب سكر. ثلاث معلاق زيت نباتي. ظرف فانيليا.

تحضير صوص الشيكولاتة

نضع بالخلاط الكهربائي كافة المكونات ويخلط جيدا حتى تتجانس المكونات.

بعد أن نحصل على قوام متماسك نقوم بوضعه على الكب كيك.

ملحوظة: من الممكن أن نقوم بتزيين الكب الكيك بشيكولاتة الفرامسيلا الملونة أو السادة، كما يمكن أن تزين بالمكسرات علي سبيل المثال الفسدق أو البندق أو السوداني المقشر، وبهذا فقد وضحنا ف هذا المقال تحضير الكب كيك بحيث يمكن لأي سيدة تنفيذها وبألف هنا.