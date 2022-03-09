طريقة عمل المخلل باذنجان المسلوق بسر التخليل والتتبيله الرهيبة احلي مخلل هتاكليه في حياتك

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طريقة عمل الباذنجان المخلل، يعتبر الباذنجان المخلل من أشهر وأشهي المقبلات التي تقدم بجانب الأطعمة ويتميز الباذنجان المخلل بأنه له مذاق رائع ومميز ولا تخلو منه الكثير من الوجبات الشعبية، كما يعمل الباذنجان المخلل على فتح الشهية ويحتل الباذنجان المخلل على شهرة كبيرة في العديد من الدول العربية مثل لبنان ودولة فلسطين وغيرها من الدول العربية، لذلك سوف نذكر من خلال هذه السطور القليلة القادمة على طريقة تحضير الباذنجان المخلل داخل المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات متوفرة داخل مطبخك.
طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق
حتي تحصلي سيدتي على طبق لذيذ وشهي من الباذنجان المخلل مثل أشهر المحلات وبطريقة احترافية ومعرفة بعض الأسرار في تحضير الباذنجان المخلل لذلك يجب توفير هذه المكونات الآتية:
المكونات:
- مقدار نصف كيلو من الباذنجان الأسود الرفيع.
- نصف كوب من الخل.
- ثلاث ملاعق من الملح.
- عدد خمس فصوص من الثوم المهروس.
- عدد ثلاثة حبات من الفلفل الحار.
- حبة واحدة من الطماطم.
- ضمة من الكزبرة الخضراء.
- مقدار ربع كوب من زيت الزيتون.
- مقدار قليل من الفلفل الأسود والكمون وكذلك الكزبرة الجافة.
- مقدار عصير ليمونة.
طريقة التحضير:
- نحضر وعاء كبير ثم نضع به الباذنجان الأسود مع مراعاة عدم إزالة رؤوس الباذنجان ويترك الباذنجان لمدة 10 دقائق حتى يستوي من الداخل مع وضع نصف مقدار الخل والملح وكذلك زيت الزيتون إلى وعاء سلق الباذنجان.
- وبعد الانتهاء من سلق كمية الباذنجان كاملة نخرج الباذنجان ويتم وضعه داخل مصفاة ثم نضع فوق الباذنجان ثقل حتي نتخلص من كمية الماء الزائد الموجود في الباذنجان.
- وفي ذلك الوقت نقوم بتحضير التتبيله بوضع فصوص الثوم مع حبة الطماطم وكذلك الفلفل الحار وكمية الكزبرة داخل محضر الطعام ونقوم بخلط المكونات جيداً حتي تحصلي على خليط ناعم.
- ثم ننزل بمقدار الخل والملح مع إضافة زيت الزيتون الباقي ثم نضيف أيضاً مقدار الفلفل الأسود والكمون ونضع أيضاً الكزبرة الجافة.
- ثم بعد الانتهاء من تحضير تتبيله الباذنجان نقوم بنزع رؤوس الباذنجان مع صنع شق في منتصف الباذنجان باستخدام سكين رفيع.
- ثم نستخدم ملعقة خشبية في وضع التتبيله داخل الباذنجان حتي الإنتهاء من الكمية كاملة ثم نضع الباذنجان المخلل في الأطباق ويتم تزينه بوضع بعض أوراق البقدونس
- ويقدم بجانب الأطباق الرئيسة مثل الأطباق البحرية وكذلك بجانب شرائح الطماطم المخلل وبذلك تكوني قد حصلتي على أشهى طبق من الباذنجان المخلل بطريقة أشهر المحلات وصحتين وعافيه.