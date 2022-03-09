طريقة عمل المخلل باذنجان المسلوق بسر التخليل والتتبيله الرهيبة احلي مخلل هتاكليه في حياتك

طريقة عمل الباذنجان المخلل، يعتبر الباذنجان المخلل من أشهر وأشهي المقبلات التي تقدم بجانب الأطعمة ويتميز الباذنجان المخلل بأنه له مذاق رائع ومميز ولا تخلو منه الكثير من الوجبات الشعبية، كما يعمل الباذنجان المخلل على فتح الشهية ويحتل الباذنجان المخلل على شهرة كبيرة في العديد من الدول العربية مثل لبنان ودولة فلسطين وغيرها من الدول العربية، لذلك سوف نذكر من خلال هذه السطور القليلة القادمة على طريقة تحضير الباذنجان المخلل داخل المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات متوفرة داخل مطبخك.

طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق

حتي تحصلي سيدتي على طبق لذيذ وشهي من الباذنجان المخلل مثل أشهر المحلات وبطريقة احترافية ومعرفة بعض الأسرار في تحضير الباذنجان المخلل لذلك يجب توفير هذه المكونات الآتية:

المكونات:

مقدار نصف كيلو من الباذنجان الأسود الرفيع.

نصف كوب من الخل.

ثلاث ملاعق من الملح.

عدد خمس فصوص من الثوم المهروس.

عدد ثلاثة حبات من الفلفل الحار.

حبة واحدة من الطماطم.

ضمة من الكزبرة الخضراء.

مقدار ربع كوب من زيت الزيتون.

مقدار قليل من الفلفل الأسود والكمون وكذلك الكزبرة الجافة.

مقدار عصير ليمونة.

طريقة التحضير: