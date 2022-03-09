نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب من الحليب اعملي فطاير هشة ورائعة في البيت بمكونات إقتصادية في المقال التالي
تعد الفطاير الهشة من المعجنات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، كما أن كثير من الأمهات يردن تحضير وجبات سريعة لفطور شهي وصحي في البيت، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع الامهات تحضيرها بدون تعب في المنزل، كما أنها تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والحليب ويعرف عن الحليب بفوائده الكثيرة للبشرة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل فطاير هشة في البيت بمكونات اقتصادية.
مقادير عمل فطاير هشة
تحتوي الفطاير الهشة على عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ٥ أكواب من الدقيق.
- كوب من الزيت.
- ملعقتان كبيرتان من السكر.
- كوب من الحليب الدافئ.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- كوب من الماء الدافئ.
- ٢ بياض البيض.
- ملعقة صغيرة ونصف من الملح.
لدهن الوجه
- صفار البيض.
- القليل من السمسم.
طريقة الإعداد والتحضير
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير فطاير هشة وإقتصادية في البيت هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الحليب مع السكر والماء ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الخميرة مع الخلط المستمر، ثم نتركها جانبا لمدة لا تقل عن ٥ دقائق حتى تتكون الفقاعات.
- ثم نقوم بإضافة بياض البيض والزيت على الخليط مع التقليب ثم نضيف الملح والدقيق بشكل تدريجي مع العجن حتى نحصل على عجينة طرية.
- بعد ذلك نحضر كيس من النايلون ونقوم بتغطية العجين لمدة ساعة كاملة حتى تتخمر.
- ثم نقطع العجين إلى كرات متوسطة، ثم نفردها على شكل عصا رفيعة وهكذا في باقي العجين.
- بعد ذلك نلف قطعتين معا ونغلقها حتى تتكون قرص فارغة في المنتصف.
- نضع العجين في صينية مدهونة بالزيت ونرص بها الفطاير، ثم ندهن وجهها بصفار البيض والحليب.
- بعد ذلك نتركها تتخمر مرة آخرى لمدة ١٥ دقيقة، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الفطاير من الفرن ونضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم بجانب كوب من الشاي أو الحليب وبالهنا والشفا.