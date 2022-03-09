بكوب من الحليب اعملي فطاير هشة ورائعة في البيت بمكونات إقتصادية

تعد الفطاير الهشة من المعجنات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، كما أن كثير من الأمهات يردن تحضير وجبات سريعة لفطور شهي وصحي في البيت، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع الامهات تحضيرها بدون تعب في المنزل، كما أنها تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والحليب ويعرف عن الحليب بفوائده الكثيرة للبشرة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل فطاير هشة في البيت بمكونات اقتصادية.

مقادير عمل فطاير هشة

تحتوي الفطاير الهشة على عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٥ أكواب من الدقيق.

كوب من الزيت.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب من الماء الدافئ.

٢ بياض البيض.

ملعقة صغيرة ونصف من الملح.

لدهن الوجه

صفار البيض.

القليل من السمسم.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير فطاير هشة وإقتصادية في البيت هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-