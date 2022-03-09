طريقة عمل المعمول السوري بالتمر والقرفة ألذ أنواع الحلويات الناعمة

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عمر شويل - جدة المعمول السوري بالتمر والقرفة ، من أجمل وألذ أنواع الحلويات الناعمة التي تقدم في الأفراح والمناسبات وخاصة الأعياد، وطريقة تحضيره سهلة ويتم حشوه بعدة حشوات مختلفة، ويضاف إليه القرفة والهيل المطحون الذي يجعل طعمه مميز ورائحته جميلة، كما يحتوي على التمر، وهو من العناصر الغذائية الهامة لصحة الإنسان، ويعطي الشعور بالطاقة والحيوية أثناء النهار، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل المعمول السوري بالتمر والقرفة ألذ وأطعم أنواع الحلويات الناعمة التي يفضلوها أغلب الناس بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات المعمول السوري بالتمر والقرفة

يتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يأتي:-

كوب من السمنة.

خمس أكواب من الدقيق.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب.

4 ملاعق كبيرة من السكر البودرة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من المحلب المطحون.

حشوة المعمول الشامي

تحتوي الحشوة على مكونات بسيطة وهى كما يلي:-

نصف كيلو من العجوة الجاهزة.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من الحبهان.

مقدار ملعقة كبيرة من السمنة.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم طريقة تحضير المعمول السوري بالتمر والقرفة ألذ وأطعم أنواع الحلويات الناعمة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نقوم بتذويب السمنة على نار هادئة، ثم نقوم بإحضار وعاء كبير ونضع به السمنة والدقيق، والمحلب، ثم نقلبهم مع بعض حتى يتجانس الخليط. نضيف الحليب وماء الورد للعجين تدريجيًا ونعجن بواسطة اليد حتى تتكون لدينا عجينة طرية وناعمة. نقوم بوضع العجينة في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى تتماسك جيداً ويسهل تشكيلها. نحضر طبق كبير ونضع به العجوة، والقرفة،والحبهان، والسمنة، ثم نقلبهم جيدًا مع بعض حتى يصبح الخليط مثل العجينة. نقوم بتشكيل العجوة على شكل دائرة صغيرة في حجم حبات البندق، ثم نتركها جانبًا.

طريقة حشو المعمول السوري بالتمر والقرفة

سوف نقدم لكم بعض الخطوات البسيطة التي يتم حشو المعمول من خلالها وهى كما يلي:-

نخرج العجينة من الثلاجة ونقوم بتشكيلها على شكل دائرة متوسطة الحجم حتى تنتهي كمية العجين كلها. نغطي دوائر العجين ونتركها حتى ترتاح، ثم نقوم بفردها على شكل دائرة متوسطة الحجم. نقوم بوضع حبات العجوة على دوائر العجين، ثم نقوم بغلقها جيدًا من الأطراف حتى تصبح مثل الكرة. نحضر قالب التشكيل ونقوم بوضع كرات العجين داخله حتى تأخذ الشكل المناسب. نحضر صينية كبيرة ونرص عليها قطع المعمول، ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن جيدًا. ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تصبح ذهبية اللون، ثم نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تمامًا. نرص قطع المعمول على طبق التقديم ونقدمه بجانب كوب من الشاي وبألف صحة وهنا على قلوبكم.

طريقة عمل العجوة للحشو

سوف نتعرف معكي يا سيدتي على طريقة عمل عجوة المعمول وهى كما يأتي:-

نحضر 2 كيلو من البلح الأسود المقشر منزوع النوى، ثم نحضر قدر كبير ونذوب به الزبدة، ثم نضع البلح. نقلب البلح لمدة 5 دقائق، ثم نقوم بإضافة الماء ونتركه على نار هادئة 20 دقيقة. نرفع القدر من على النار، ثم نتركه حتى يبرد. نضع البلح في محضرة الطعام أو نقوم بعجنه باليدين حتى يصبح ناعم. نقوم بفرد العجوة، ثم نغلفها بورق البلاستيك ونضعها بالثلاجة لحين الاستخدام.

فوائد المعمول السوري

هناك العديد من الفوائد التي يحتوي عليها المعمول وهى كما يلي:-