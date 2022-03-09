أحلي معمول سعودي بالتمر والسمن البلدي الشهية بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات

المعمول السعودي بالتمر والسمن البلدي من ألذ وأحلي المخبوزات والحلويات المشهورة والمنتشرة في جميع أنحاء الوطن العربي وخاصة في مصر، والذي يعتبر أحد أهم مظاهر الاحتفال بشهر رمضان الكريم والذي يفضل تناول المعمول به دائما وذلك لإحتوائه على مكونات غذائية عالية القيمة والتي تساعد الجسم والصحة بصورة كبيرة أثناء الصيام، كما أن المعمول السعودي يحتوي على التمر والذي يساعد على إمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن الهامة كما تساعد على تعويض نقص المياه بالجسم أثناء الصيام، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية بالمنزل لعمل ألذ وأحلي معمول سعودي بالتمر والسمن البلدي.

طريقة عمل المعمول السعودي ومكوناته

المكونات

كوبان من الدقيق وربع من الدقيق ويكون من نوع دقيق الحلويات.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشه من الملح.

ملعقة صغيرة من الهيل.

نصف كوب من السكر البودر الناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

بيضة واحدة.

نصف كوب من السمن البلدي أو الزبدة الطرية.

مكونات الحشو

كمية مناسبة من عجينة التمر الطرية.

رشه من القرفة.

كمية مناسبة من السكر البودر.

طريقة التحضير