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عمر شويل - جدة أحلي معمول سعودي بالتمر والسمن البلدي الشهية بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات - ثقفني
المعمول السعودي بالتمر والسمن البلدي من ألذ وأحلي المخبوزات والحلويات المشهورة والمنتشرة في جميع أنحاء الوطن العربي وخاصة في مصر، والذي يعتبر أحد أهم مظاهر الاحتفال بشهر رمضان الكريم والذي يفضل تناول المعمول به دائما وذلك لإحتوائه على مكونات غذائية عالية القيمة والتي تساعد الجسم والصحة بصورة كبيرة أثناء الصيام، كما أن المعمول السعودي يحتوي على التمر والذي يساعد على إمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن الهامة كما تساعد على تعويض نقص المياه بالجسم أثناء الصيام، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية بالمنزل لعمل ألذ وأحلي معمول سعودي بالتمر والسمن البلدي.
طريقة عمل المعمول السعودي ومكوناته
المكونات
- كوبان من الدقيق وربع من الدقيق ويكون من نوع دقيق الحلويات.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشه من الملح.
- ملعقة صغيرة من الهيل.
- نصف كوب من السكر البودر الناعم.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- بيضة واحدة.
- نصف كوب من السمن البلدي أو الزبدة الطرية.
مكونات الحشو
- كمية مناسبة من عجينة التمر الطرية.
- رشه من القرفة.
- كمية مناسبة من السكر البودر.
طريقة التحضير
- نخلط المكونات مع بعض ثم نضربها بالمضرب الكهربائي جيدا وهى الدقيق والسكر والبيكنج بودر وكافة المكونات ثم نضع إليه السمنة والزبدة الطرية ونخلطهم جيدا مع المكونات الجافة وذلك بالمضرب علي سرعة متوسطة حتي يتحول الخليط إلي ما يشبه الرمال الرطبة.
- ثم نقوم بخفق البيضة في إناء عميق مع كمية الفانيليا السائلة ثم نضيفهم إلى العجينة ونقوم بعجنهم جيدا حتي أن تتماسك العجينة وتصبح متماسة وطرية.
- ثم بعد ذلك نضع العجينة علي منضدة الطبخ ونقوم بعجنيها باليدين جيدا لمدة خمسة دقائق تقريبا حتي تتماسك العجينة وتصبح لينة وطرية.
- ثم نأتي بالحشوة وذلك من خلال رشه قليلة من القرفة ونضعها على عجينة التمر ثم نقوم بعد بعجنيها باستخدام اليد حتي تختلط جيدا.
- وبعد ذلك يتم أخذ قطعة من العجينة على شكل كرة ويتم وضعها وبسطها علي كفة اليد ونأتي بكمية من التمر ونضعها فوق العجينة وبعد ذلك نقوم بغلقها وتقفيلها بشكل جيد ونقدمه في طبق التقديم وبجانها فنجان من الشاي أو اللبن أو القهوة السادة.