اعملي عجينة الكريب الأصلية وهيطلع هش ولذيذ زي الجاهز بالظبط هتنفع حلو وحادق

طريقة عمل عجينة الكريب في البيت، الكريب من الأكلات العصرية المميزة التي يفضلها الشباب والأطفال، وهي من الأكلات الغربية التي انتقلت للشعب العربي وغيروا فيها مثل المصريين الذين أدخلوا حشوات مالحة ولحوم بعد أن كان معروف بالحشوات الحلوة فقط كالشوكولاتة ومشتقاتها، ويمكن تحضير عجينة الكريب بمكونات سهلة في المنزل دون بذل جهد والحصول على أفضل نتيجة وحشوه بالحشوات المفضلة.

طريقة عمل عجينة الكريب المالح

المقادير:

كوب من الدقيق.

كوب من اللبن.

بيضة واحدة.

رشه ملح.

طريقة التحضير:

نبدأ بخفق البيض جيداً وتتبيله بالملح.

ثم نضيف له نصف مقدار الحليب.

بعد ذلك نضع المكونات في خلاط كهربي لمزجهم معاً.

ثم نضع الدقيق بشكل تدريجي ونخلط باستمرار.

نحضر مقلاة بها زيت ونضعها على النار ونتركها حتى تسخن، ونضع بها كمية عجين وننتظر حتى تنضج ونقلبها على الوجه الآخر.

ثم نترك العجين جانباً ونكرر هذه الخطوة حتى نتخلص من الكمية كاملةً.

بعد ذلك نضع الحشو المفضل في الكريب ونطويه بالطريقة المعتادة ونضعها على المقلاة قليلاً.

طريقة عمل الكريب المالح بالدجاج

المقادير:

عجينة الكريب المحضرة سابقاً.

عدد ٤ قطع دجاج مخلي.

نصف كوب زيت زيتون.

ملعقة بهارات صغيرة.

ملعقة فلفل أسود صغيرة.

ملعقة ملح صغيرة.

ملعقة سماق كبيرة.

عدد ٤ حبات بصل متوسطة الحجم.

الطريقة:

نقطع البصل لشرائح رفيعة.

ثم نقطع الدجاج المخلي لشرائح طويلة.

نضع مقلاة بها زيت زيتون على نار مرتفعة حتى تسخن ونضيف لها شرائح البصل ونقلبها جيداً ليتغير لونها.

ثم نتبل البصل بملح وفلفل أسود، ونضيف لها شرائح الدجاج ونقلبهم جيداً.

بعد ذلك نضع البهارات والسماق ونقلب جميع المكونات معاً ونتركهم على النار لمدة ٤٥ دقيقة لينضج الدجاج.

نضع الحشو في رقائق الكريب ونلفها، ثم نضعه مرة أخرى على النار ليسخن.

طريقة عمل الكريب بالبسطرمة

مقادير العجينة:

كوب دقيق.

كوب إلا ربع لبن.

ربع كوب ماء.

الحشوة:

١٢٥ جرام بسطرمة.

ثمرتان طماطم.

ثمرتان فلفل أخضر.

بصلة.

الطريقة:

نضع البيض والملح في الخلاط ونضيف له الدقيق، اللبن، الماء ونخلطهم جيداً لتتكون العجينة.

نحضر مقلاة بها زيت على النار ليسخن، ثم نضع كمية عجين حتى تنضج من الجانبين.

ثم نقطع الفلفل، الطماطم، البصل لمكعبات.

بعد ذلك نضع مقلاة بها زيت ونضيف لها الخضراوات ونقلبهم.

ثم نضع البسطرمة ونقلب المكونات لتنضج البسطرمة.

نحضر عيش الكريب وندهنه بكاتشب ثم نضيف البسطرمة والخضراوات، نطوي العيش بشكل مثلث ثم يقدم بألف هنا وشفا.

كما نعرف جميعاً أن الكريب في الفترة الراهن أصبح أكثر شيء عليه الطلب ويرغب الجميع في تناوله بشكل مستمر باختلاف الحشوات التي توجد بداخله، ويجب إرجاع أصله إلى المطبخ الفرنسي ثم نقل باختلاط الثقافات للمطبخ المصري وإدخال عليه بعض التعديلات، ويمكن الحصول على عجينة الكريب في البيت بكل سهولة بمكونات بسيطة.