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عمر شويل - جدة في خطوة واحده قطعي الكرنب واسلقيه بأسهل واسرع طريقة ومن غير إهدار في الورق - ثقفني
طريقة سهلة لتقطيع الكرنب، الكرنب من الخضراوات المشهورة التي توجد في بلدان عربية كثيرة بجانب مصر، ويتم تحضيره على هيئة محشي أو ملفوف كما يطلق عليه بعض البلدان العربية، ولكن المشكلة في تحضيره التي تواجه السيدات هي صعوبة تقطيعه وهو أخضر في البداية وبخاصة إذا ما كانت حبة الكرنب كبيرة، فهذه المشكلة تم حلها بطريقة سهلة لتقطيع الكرنب دون عناء تم التوصل لها بعد عمليات البحث.
طريقة مميزة بالخطوات لتقطيع ورق الكرنب
هذه الطريقة تعتبر من الطرق المميزة في تقطيع ورق الكرنب، فتتم بالخطوات التالية:
- أول خطوة نحضر حبة الكرنب ونضعها على بلانشة التقطيع.
- ثم نستخدم سكين حاد كبيرة لنزيل رأس حبة الكرنب بشكل تام، ثم نقلبها على وجهها الآخر.
- ونحدد خطوط أوراق الكرنب بالسكينة بشكل طولي، وأيضاً بشكل عرضي.
- بعد ذلك نصل بالسكينة لعمق حبة الكرنب ونقطع الورق على هيئة مربعات.
- ثم تقوم السيدة بعملية تفكيك لورق حب الكرنب الذي سبق تقطيعه وسنلاحظ أن حجم ورق الكرنب متساوي.
- في النهاية نبدأ بسلق أوراق الكرنب المتساوية في الحجم وبعدها تقوم بحشيها بالطريقة المعتادة.
بخطوات سهلة وبسيطة لتقطيع الكرنب بسهولة
توجد أكثر من طريقة يتم من خلالها تقطيع الكرنب بكل سهولة، فهذه الطرق تساعد في جعل عملية سلق أوراق الكرنب سهلة وبسيطة، ومن ضمن هذه الطرق نجد التالي:
- الطريقة الأولى
- نتخلص من الورق الخارجي التالف.
- ثم نقطع حبة الكرنب لنصفين.
- بعد ذلك نزيل قلب حبة الكرنب اليابسة.
- ثم نثبت حبة الكرنب على سطح ثابت ونبدأ بتقطيع أول نصف من الكرنب لنصفين ليتكون عندنا ٤ أجزاء من الكرنب.
- نحضر القطعة الأولى ونثبتها أفقياً ونبدأ بتقطيعها من أعلى إلى أسفل لتتكون شرائح، تكرر هذه الخطوة حتى ننتهي من الكمية كاملةً.
- الطريقة الثانية
- نزيل الأوراق الخارجية التالفة أيضاً بسكينة كبيرة.
- ثم نقطع الكرنب لنصفين، ونثبت أول نصف على جانبه الدائري.
- نستخدم مقشرة البطاطس ونبشر أوراق الكرنب لشرائح رفيعة وبعدها نبدأ في استخدام ورق الكرنب.
- الطريقة الثالثة
- بعدما نتخلص من أي أوراق خارجية تالفة.
- ثم نقطع أوراق الكرنب باستخدام السكين الحاد.
- بعد ذلك نقطع كل ورقة على حدة لنصفين.
- ثم نضع أوراق الكرنب المقطعة في محضر الطعام، وتستخدم ملحق إعداد شرائح الخضار ونقطع كمية ورق الكرنب المراد تقطيعه.