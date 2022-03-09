الكريم الكولاجين السحري الجبار …. كريم لبان الدكر لتفتيح الوجه وشد البشرة والتخلص من التجاعيد وتفتيح الاماكن الداكنة

كريم لبان الدكر لتفتيح الوجه وشد البشرة والتخلص من التجاعيد، يعد الكولاجين من المواد الفعالة في الحفاظ على نضارة البشرة و حمايتها من التجاعيد وجعلها مشرقة بشكل كبير، كما أنها تساعد في عدم اسمرار البشرة أو حدوث تصبغات، حيث يعتبر الكولاجين هو المغذي الأول التي تعتمد عليه البشرة لتكون مشرقة بشكل كبير، ويحضر عن طريق خلط المواد الطبيعية مثل عسل النحل وفيتامين E للحصول علي الكريم والاستفادة منه.

كريم لبان الدكر لتفتيح الوجه وشد البشرة

سوف نقدم لكم كيفية تحضير كريم لبان الدكر لتفتيح وشد البشرة والتخلص من تجاعي الوجه

مكونات كولاجين لبان الدكر:

طريقة التحضير:

في البداية عليكِ أخذ الملاعق الثلاث من لبان الدكر وغسله بشكل جيد ثم تتركيه في الماء منقوعاً لمدة 24 ساعة.

قومي بإحضار برطمان من الزجاج وقومي بوضع ملعقة الكبيرة من العسل، وملعقة الزبادي، وقطرات الفيتامين e، والنشا في هذا البرطمان الزجاجي.

أضيفي إليهم اللبان المنقوع وقومي بمزجهم بشكل جيد حتى يعطيكِ قوام كريمي.

ثم اتركي البرطمان الزجاج في مكان ليس به ضوء لمدة 7 أيام قبل الاستخدام.

يجب عليكِ استخدام الكريم بشكل يومي ويفضل ان تضعيه ليلا في مكان ليس به إضاءة.

بعد الانتهاء قومي بشطف وجهك بماء فاتر.

طريقة صنع سيروم للبشرة من لبان الدكر

سوف نقدم لكم طريقة لصنع سيروم للبشرة من لبان الدكر

مكونات صنع سيروم للبشرة من لبان الدكر

طريقة التحضير

قومي بنقع اللبان في الماء لمدة ١٢ ساعة حتى يصل لون الماء نفس لون اللبان.

ثم قومي بإحضار قطعة من القطن المخصص لإزالة المكياج و اغمسيها في المحلول وقومي بدهنه على البشرة وتركه لمدة ساعة ثم قومي بغسله.

اللبان الدكر لشد البشرة و إخفاء التجاعيد

سوف نقدم لكم طريقة اخري لعمل كريم لبان الدكر لتفتيح البشرة

مكونات عمل كريم لبان الدكر

ربع كوب من زيت الأفوكادو.

ربع كوب من زيت جوز الهند.

ملعقة من شمع العسل.

10 قطرات من زيت لبان الدكر.

10 قطرات من زيت المر.

5 قطرات من زيت خشب الصندل.

طريقة تحضير كريم لبان الدكر

تخلط جميع المكونات السابقة مع زيت جوز الهند بعد ذوبانه.

ثم يتم وضع الخليط على الوجه والعينين ويترك لفترة طويلة للحصول على أفضل النتائج.

أهمية وفوائد كريم الكولاجين الطبيعي للبشرة