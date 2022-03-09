بربع كوب من السكر اعملي أحلى وردات تمر هشة بعجينة العشر دقائق

طريقة تحضير وردات التمر الممتعة التي يتم تحضيرها في أقل وقت ممكن، وتتكون من مجموعة مكونات غير مكلفة وفي إمكانيات معظم الناس وهذه المكونات تدخل في عمل كثير من المعجنات ومنها الخميرة والسكر والعجوة والقرفة والدقيق المكون الأساسي، وتختلف طرق عمل هذه الوردات من طريقة إلى أخرى وكل شخص يشكلها على حسب الطريقة المرغوبة، واليوم سوف نعرض على متابعين موقع ثقفني طريقة تحضير وردات التمر بكل سهولة والتعرف على مكونات عملها بالتفصيل لكي تنفذها كل أم بدون تردد.

مقادير عمل وردات التمر الهشة

تعتبر وردات التمر من المعجنات البسيطة التي تتكون من مكونات قليلة وغير مكلفة وهي كما يلي:-

٥ أكواب من الدقيق.

نصف كوب من الزيت.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة.

٢ كوب من الماء الدافئ.

رشة من الملح.

ربع كوب من السكر.

للحشو

٣ ملاعق كبيرة من الزيت.

كمية من العجوة.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

٢ حبات من البيض المخفوق.

ملعقة صغيرة من القرفة.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نتعرف الآن على طريقة تحضير هذه الحلوى ذات المذاق الجيد وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بتذويب السكر مع الماء، ثم نقوم بإضافة كوبين من الدقيق مع الخميرة ونقلبهم جيداً باستخدام ملعقة خشبية. بعد ذلك نحضر كيس من النايلون ونقوم بتغطية الوعاء ونتركه في مكان دافئ لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق. ثم نقوم بإضافة الدقيق المتبقي مع الزيت ونعجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة. بعد ذلك نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات متساوية، ثم نفردها على شكل أقراص، ثم نحشو الأقراص بالعجوة والقليل من الزيت ورشة من القرفة ونغلقها على شكل أقراص. ثم نقوم بتقسيم العجينة إلى أربع أقسام بالسكين، ثم نقسم الاقسام إلى قسمين حتى تظهر العجوة حتى تأخذ شكل الوردة. بعد ذلك نرص الوردات بالصينية مع دهنها بالبيض المخفوق ونرشها بالسمسم، ثم نغطيها بكيس لمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة حتى تخمر. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي. ثم نخرجها وتصبح جاهزة للتقديم، وهنا نكون قد قدمنا أحلى وردات بالتمر لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.

معمول التمر الحلزوني المقرمش

يعد معمول التمر الحلزوني من الحلويات الشهية الممتعة لأنها تتميز بطعم لذيذ ومقرمش والآن سوف نعرض على حضراتكم مكوناته وهي كما يلي:

٢ كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الزيت.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

كوب من السميد الناعم.

زيت غزير للقلي.

معجون التمر.

الطريقة