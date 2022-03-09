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عمر شويل - جدة أحلي بفتيك مقلي بالمنزل بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من المطاعم الكبري - ثقفني
البفتيك المقلي من أطعم وأشهي أنواع اللحوم الحمراء والتي يحبها ويفضلها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، والذي يتمتع بالطعم الرائع والمميز والذي يعتبر من أهم الأطباق الرئيسية علي مائدة الطعام، والبفتيك منتشرة بصورة كبيرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، وذلك لإحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة جدا للصحة العامة، وهناك العديد من السيدات يعتقدون بأن عمل البفتيك المقلي في المنزل صعب وأن مكوناته ومقاديره صعبة، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية لعمله في المنزل بأقل تكلفة لأحلي وألذ بفتيك مقلي.
طريقة عمل البفتيك المقلي ومكوناته
المكونات
- كيلو لحمة بفتيك.
- بصلتان كبيرتان مبشورتان.
- ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.
- ملح.
- فلفل أسود.
- خل.
- بيض.
- بقسماط مطحون.
- دقيق.
- بهارات اللحمة.
- زيت للقلي.
طريقة التحضير
- نقوم بإحضار كيلو من لحمة البفتيك ونغسلها بالماء ثم نقوم بتقطيعها إلي شرائح ثم نقوم بدقها بأداة دق البفتيك حتي تعطينا شرائح رقيقة.
- نقوم بإحضار إناء عميق ونضع به البصل المبشور ونضيف إليه الثوم المفروم ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود والخل وبهارات اللحمة ونقلبهم جيدا ثم نقوم بإضافة شرائح لحمة البفتيك ونتركه لمدة ساعتين علي الأقل في الثلاجة حتي يتشرب اللحم الخليط ويعطينا أفضل طعم للبفتيك.
- وبعد ذلك نقوم بأخراج البفتيك من الثلاجة ونقوم بإحضار البيض ويخفق جيدا مع رشه من الفلفل الأسود ثم نقوم بإحضار إناء آخر ونضع به الدقيق وأناء آخر نضع به البقسماط المطحون.
- ونجهز طاسة عميقه ونضع بها كمية كبيرة من الزيت ونضعها علي النار ونتركها حتي تسخن جيدا.
- ثم نقوم بوضع شرائح البفتيك في البيض ونخرجه ثم نضعه في الدقيق ثم نضعه مرة أخري في البيض وبعد ذلك نقوم بوضع البفتيك في البقسماط المطحون.
- وبعد ذلك نضع شرائح البفتيك المتبلة في الزيت الساخن ليأخذ صدمة الزيت الساخن وبعد ذلك نقوم بتهدئة النار مع التلقيب حتي يستوي على نار هادئة بعد أن يأخذ لونه الذهبي المفضل لدي الجميع.
- وبعد أن نقوم بأخراج البفتيك من الطاسة نضعه في طبق به ورق الزبدة أو المناديل ليمتص الزيت وبعد ذلك نضعه في طبق التقديم ونقدمه لأفراد الأسرة.