أحلي بفتيك مقلي بالمنزل بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من المطاعم الكبري

البفتيك المقلي من أطعم وأشهي أنواع اللحوم الحمراء والتي يحبها ويفضلها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، والذي يتمتع بالطعم الرائع والمميز والذي يعتبر من أهم الأطباق الرئيسية علي مائدة الطعام، والبفتيك منتشرة بصورة كبيرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، وذلك لإحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة جدا للصحة العامة، وهناك العديد من السيدات يعتقدون بأن عمل البفتيك المقلي في المنزل صعب وأن مكوناته ومقاديره صعبة، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية لعمله في المنزل بأقل تكلفة لأحلي وألذ بفتيك مقلي.

طريقة عمل البفتيك المقلي ومكوناته

المكونات

كيلو لحمة بفتيك.

بصلتان كبيرتان مبشورتان.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملح.

فلفل أسود.

خل.

بيض.

بقسماط مطحون.

دقيق.

بهارات اللحمة.

زيت للقلي.

طريقة التحضير