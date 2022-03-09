أبسط طريقة لعمل الشوريك الفلاحي البسيط في المنزل

يعتبر الشوريك الفلاحي ، نوع من أنواع الخبز ذو طعم ورائحة مميزة، وشكل جذاب حيث يتم إعداده على شكل حلزوني يشبة الوردة، ويرش بالسكر على الوجه للتزيين، وهذا ما يجذب الأطفال والكبار على تناوله بكثرة، فهو من المخبوزات الشهية واللذيذة التي لا تخلو من أي مائدة كنوع من المقبلات السريعة، بجانب كوب من الشاي الساخن أو الحليب الساخن، ويكثر إعداده في العديد من الدول العربية مثل المغرب والجزائر وتونس ومصر، وتتعدد طرق مختلفة لتحضيره من بلد إلي أخرى، حسب العادات والتقاليد المتعارف عليها، لذا سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على أسهل طريقة لعمل الشوريك الفلاحي البسيط بخطوات بسيطة في المنزل.

مكونات عمل الشوريك الفلاحي



هيا بنا نتعرف من هنا علي مقادير هذه الأكلة الشهية وهي كالاتي:-

نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الزبده أو الزيت.

بيضة واحده بدرجة حرارة الغرفة.

كوب ونصف من الحليب الدافئ للعجن حسب نوع الدقيق.

للوجه:-

بيضة واحده.

ربع كوب من السكر الحبيبات.

سمسم محمص.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من هنا أبسط الخطوات لتحضير الشوريك الفلاحي في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

في طبق نضع الحليب الدافئ والسكر والخميرة ونقلب جيداً، وتغطي وتترك جانباً لتتفاعل لمدة 5 دقائق. ثم في العجان الكهربائي، نضع الدقيق والزبدة والبيضة والملح وخليط الخميرة السابق، ونعجن لمدة 10 دقائق، حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية. بعد ذلك توضع في طبق مدهون بقليل من الزيت، وتغطي وتترك لتتخمر في مكان دافئ لمدة ساعة، حتى ترتاح ويتضاعف حجمها. ثم تقسم العجينة إلي كرات متوسطة الحجم، وتوضع في صينية مدهونة بالزيت وتغطي بكيس بلاستك. بعد ذلك نأخذ قطعة من العجينة ونفردها على شكل حبل طويل، ثم نقوم بلفه حول نفسه بشكل حلزوني، ثم نكمل باقي الكمية بنفس الطريقة. ثم عند الانتهاء من باقي الكمية يرص على صاج به ورق زبده، وتغطي وتترك لتتخمر في مكان دافئ لمدة نصف ساعة. بعد ذلك يدهن الوجه بقليل من صفار البيض والحليب والفانيليا، ونرش القليل من السمسم والسكر وتخبز في فرن ساخن مسبقاً، على درجة حرارة 200 مئوية، في رف أوسط لمدة 15 دقيقة حتى تنضج تماماً وتأخذ لون ذهبي. ثم نخرجها ونغطيها بفوطه نظيفة وتترك لتبرد تماماً، ثم تقدم بجانب كوب من الشاي أو الحليب بألف صحة وعافية.

أسرار نجاح المعجنات

هيا بنا نتعرف علي بعض هذه الأسرار وهي كما يلي:-

قومي بتسخين الفرن جيداً قبل وضع العجين فيها للحصول علي جوانب ذهبية.

عند العجن استخدمي الدقيق المخصص للخبز والمعجنات.

السكر مكون أساسي في أي عجين يحتوي علي الخميرة.

اضيفي بعضاً من بودرة الزعتر لتحصلي علي مذاق مميز للعجين.

من عوامل نجاح المعجنات أن لا تطيلي في فترة الخبيز زيادة عن اللزوم.

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من هنا تعرفي علي خطوات تحضير هذه المعجنات الشهية وهي كالاتي:-

ضعي في قدر 500 جرام من الدقيق، ورشة ملح و معلقة صغيرة خميرة و معلقة صغيرة سكر، ثم قلبي المكونات حتي تتجانس. ثم ضيفي عليهم نصف كوب من الزيت النباتي، وقومي بفرك المكونات بواسطة يدك حتي تتشرب الزيت. بعد ذلك ضيفي ربع كوب من الحليب بالتدريج، واعجني المكونات حتي تحصلي علي عجينة متماسكة. غطي الوعاء واتركيه لمدة ربع ساعة جانباً حتي تتخمر العجينة، ثم كوري العجين كرات متوسطة الحجم ،وضعيها في صينية الفرن. ثم اضغطي علي كل كرة حتي يصبح الوجه مسطح، ثم ادهني الوجه بالحليب، وادخلي الصينية فرن مسخن علي درجة حرارة 200 مئوية، حتي تنضج وتتحمر.

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