طريقة كيكة الطاسة في 10 دقائق فقط وبيضة واحدة فقط.. خطيرة جداً جربيها

طريقة كيكة الطاسة في 10 دقائق فقط، ترغب الكثير من ربات البيوت في إعداد الكيكة باستمرار في كل وقت وكل حين، وهذا حتى تسعد عائلتها لكون الكيكة من أبرز المعجنات والحلويات المختلفة، والتي تتمتع بطعم رائع للغاية ومذهل جداً، يحبه الكبار والصغار بشكل كبير، والأمهات تبتعد عن طريقة عمل الكيكة بس الوقت التي تحتاج والمجهود، ولكن كيكة الطاسة تختلف بشكل كبير عن غيرها من الطرق المختلفة، والتي لا تحتاج فقط إلا عشرة دقائق وتخبز على البوتاجاز ولا تحتاج لفرن، وبالإضافة إلى مكوناتها البسيطة جداً وغيرها، وإليكم في هذا المقال طريقة عمل كيكة الطاسة في 10 دقائق وبيضة واحدة فقط.

طريقة كيكة الطاسة في 10 دقائق

تعتبر الكيكة من أشهر أنواع المعجنات التي عرفت في العالم كله، والتي تتمتع بطعم رائع للغاية ويحبه الكبار والصغار، وهناك الكثير من أنواع الكيكة المعروفة في العالم كله، ومنها كيكة الشوكولاتة، وكيكة البرتقال، وكيكة الفانيليا، وكيكة التايجر وغيرها من الأنواع المختلفة، وهي تتواجد في الكثير من المناسبات سواء الأعياد وأعياد الميلاد وغيرها.

المكونات:

كأس واحد دقيق أبيض منخول.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

3 ملاعق كبيرة سكر.

ربع ملعقة صغيرة بكينج صودا.

نصف كوب لبن سائل.

ربع كأس زيت نباتي.

ملعقة صغيرة خل أبيض.

ملعقة كبيرة كاكاو خام.

ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.

رشة ملح.

طريقة التحضير: