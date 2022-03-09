بدون ألم معجزة الفازلين لإزالة الشعر الزائد من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة

الشعر الزائد من أهم المشكلات التي تواجه كل النساء، فبالطبع نعلم أن البشرة الناعم الجميلة هي حلم كل فتاه، ولكن قد يعوق الشعر الزائد الظهور بهذا الشكل، لذلك تسعى كل النساء لإيجاد اسهل الحلول البسيطة والآمنة على البشرة لتحقيق أفضل نتيجة، ولذلك سوف نعرض اليوم طريقة إزالة الشعر باستخدام الفازلين المعروف بكثرة فوائده المختلفة للبشرة، والذي يساعد بالفعل في التخلص من هذه المشكلة بكل سهولة وبدون اي اثار جانبية لاستخدامه، لذلك يمكنكم متابعتنا الآن.

خلطة الفازلين الطبيعية لازالة شعر الجسم بكل سهولة

اعتادت الفتايات على اللجوء للطرق الصعبة التقليدية لازالة شعر الجسم، أو اتباع الطرق المكلفة التي يصعب عليهم تجربتها مرة أخرى، ولكن وصفة الفازلين تقضي على الشعر الزائد نهائيًا كما أنها تمنح البشرة النعومة والترطيب بشكل واضح وطريقة التطبيق والاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة كبيرة من مسحوق الحمص بعد طحنة جيدًا.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ربع ملعقة من النشا.

ملعقة صغيرة من لبن البودرة.

طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي في البداية المكونات الجافة مع بعضها البعض جيدًا.

قومي بعد ذلك بإضافة الفازلين اليه، قم قومي بتقليب المكونات جيدًا لتصبح مثل العجينة الناعمه.

اتركي الخليط جانبًا، ثم قومي بغسل المناطق المراد إزالة الشعر منها جيدًا.

جففي المنطقة بعد ءلك، ثم قومي بوضع الخليط بعكس اتجاه نمو الشعر.

اتركيه على البشرة لمدة نصف ساعة.

أزيلي الخليط بعد ذلك بعكس اتجاه نمو الشعر.

اغسلي بشرتك بعد ذلك بالماء البارد لغلق مسام البشرة بعد الانتهاء.

تكرر هذه الخلطة مرتين أو ثلاثة خلال الأسبوع حتى الحصول على بشرة ناعمة خالية من الشعر تمامًا.

فوائد الفازلين عند استخدامه للبشرة

الفازلين من أهم المستحضرات التي أصبحت متعددة الاستخدام بشكل كبير ويرجع ذلك لتعدد فوائده للبشرة بشكل واضح ومن أهمها مايلي :