من السنة للسنة.. طرق مختلفة لتخزين الثوم بدون ما يغير لونه

طريقة تخزين الثوم، الثوم من الأشياء التي لا يمكن الاستغناء عنها عند تحضير الكثير من الأكلات فهو يضيف رائحة ونكهة مميزة تعطى للطعام مذاق طيب فضلا فوائده الصحية العديدة حيث يحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية إلى جانب غناه بمضادات الأكسدة التي تساعد فى حماية خلايا وأنسجة الجسم وبالتالي تقوية الجهاز المناعي.

وتهتم العديد من ربات البيوت بتخزين بعض الخضروات الموسمية وتجميدها فى الفريزر لإمكانية استخدامها وطهيها على مدار السنة، ومن أهم تلك الخضروات هو الثوم لأنه موسمي إلى جانب أن الكثير من السيدات ترغب فى تخزينه مع اقتراب شهر رمضان الكريم لسهولة استخدامه فى الطهي مباشرة، وهناك عدة طرق متنوعة لتخزين الثوم والتي سنتناولها فى الأتي:

طريقة تخزين الثوم فى الفريزر

أولا يتم إزالة جذور الثوم والأوراق الخضراء، ثم يتم تقشير فصوص الثوم.

نضع فصوص الثوم فى وعاء الكبة الكهربائية ونضف إليه القليل من الملح.

نفرم فصوص الثوم جيدا حتى نحصل على ثوم مفروم وناعم.

نضع الثوم المفروم فى أكياس ثلاجة ثم نضع طبقة من الزيت على الوجه.

نحكم غلق الأكياس جيدا ثم ندخلها إلى الفريزر ويمكن الاحتفاظ به واستخدامه لمدة عام كامل.

يمكن أن نفرم فلفل حار مع الثوم ويتم تخزينه به حسب الرغبة.

طريقة تخزين الثوم بالأكياس الشبكية

يمكنك حفظ الثوم بقشره عن طريق تهذيب أطرافه ثم ربط فروع الثوم مع بعضها.

ثم وضعها فى أكياس شبكية وتركها فى مكان بارد وجيد التهوية كالاحتفاظ به فى الشرفة ويصبح صالح للاستخدام لمدة من ثلاثة إلى خمسة أشهر عند توافر التهوية الجيدة.

أما فى حال نقص الرطوبة أو انعدام التهوية يمكن أن يتعرض الثوم إلى الذبول وتكون العفن.

طريقة تخزين الثوم بالخل

يمكن تخزين فصوص الثوم فى الخل وهى صحيحة ويصبح صالح للاستخدام لمدة من ثلاثة إلى خمسة أشهر، وذلك عن طريق تقشير فصوص الثوم ثم وضعها فى برطمان زجاجي نظيف وجاف واغمريه بالخل الأبيض بحيث يتم تغطية جميع الفصوص، ثم اغلقي البرطمان جيدا واحتفظي به فى الثلاجة.