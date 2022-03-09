البرك التركي بالجبن بالطريقة الأصلية

يعد طبق البرك التركي بالجبن من أشهى الأطباق التي يمكنك تناولها وهو عبارة عن رقائق تشبه الجلاش محشية بأصناف مختلفة سواء الأجبان أو اللحم أو الدجاج أو حتى الخضار حسب الذوق ،إذا أردت التجديد في سفرة غدائك فيمكنك تجربة تحضير هذا الطبق الشهي والاستمتاع به، تابعينا لتعرفي المقادير المطلوبة والخطوات بالتفصيل.

البرك التركي بالجبن

حضري طبق مختلف على الغداء أو على سفرة فطور في شهر رمضان المبارك والاستمتاع بها مع الأسرة والعائلة.

المقادير اللازمة لتحضير الطبق:

ثلاث بيضات كبيرات في الحجم.

نصف كوب من الزيت النباتي أو زيت الذرة.

علبتان أو مغلفان من عجينة الفيلو الطازجة على شكل رقائق.

نصف كوب من اللبن السائل.

كمية من السمسم و حبة البركة حسب الرغبة للتزيين

مقادير الحشو:

نصف كيلو من الجبنة العكاوي المالحة أي نوع تفضلين.

نصف كوب من البقدونس الطازج المفروم ناعم

رشة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

خطوات تحضير البرك التركي بالجبن: