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عمر شويل - جدة البرك التركي بالجبن بالطريقة الأصلية - ثقفني
يعد طبق البرك التركي بالجبن من أشهى الأطباق التي يمكنك تناولها وهو عبارة عن رقائق تشبه الجلاش محشية بأصناف مختلفة سواء الأجبان أو اللحم أو الدجاج أو حتى الخضار حسب الذوق ،إذا أردت التجديد في سفرة غدائك فيمكنك تجربة تحضير هذا الطبق الشهي والاستمتاع به، تابعينا لتعرفي المقادير المطلوبة والخطوات بالتفصيل.
البرك التركي بالجبن
حضري طبق مختلف على الغداء أو على سفرة فطور في شهر رمضان المبارك والاستمتاع بها مع الأسرة والعائلة.
المقادير اللازمة لتحضير الطبق:
- ثلاث بيضات كبيرات في الحجم.
- نصف كوب من الزيت النباتي أو زيت الذرة.
- علبتان أو مغلفان من عجينة الفيلو الطازجة على شكل رقائق.
- نصف كوب من اللبن السائل.
- كمية من السمسم و حبة البركة حسب الرغبة للتزيين
مقادير الحشو:
- نصف كيلو من الجبنة العكاوي المالحة أي نوع تفضلين.
- نصف كوب من البقدونس الطازج المفروم ناعم
- رشة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.
خطوات تحضير البرك التركي بالجبن:
- أحضري صينية الخبز وادهنيها من الداخل والحواف بزبدة غير مالحة.
- ضعي طبقة من رقائق العجين في قاع الصينية كما يجب أن تكون الأطراف تمتد للخارج.
- يتم خفق البيض مع الزيت واللبن السائل في طبق منفصل جيداً حتى تتجانس المكونات.
- أحضري قليلاً من قطع العجين واغمسيها في الخليط.
- توزع تلك القطع على الصينية.
- أحضري طبقتين من العجين واغمسيهم جيداً في الخليط حتى يغطيه.
- ضعي تلك الطبقتان فوق طبقة العجين الأولى حتى تغطيها.
- في طبق قومي بخلط الجبنة مع البقدونس المفروم والفلفل الأسود وقلبي.
- ضعي الحشو فوق العجين ووزعيه على الصينية.
- أغمسي أربع قطع من العجين إضافية في خليط البيض واللبن ثم ضعيها فوق الحشو.
- قومي بطي الأطراق الخاصة الطبقة الأولى حتى يتم إغلاق الصينية من الجوانب.
- ثبتي الأطراف عن طريق دهنها بالبيض واضغطي عليها.
- قوم بسكب باقي كمية خليط البيض واللبن فوق العجين على الوجه ووزعيه جيداً.
- رشي السمسم وحبة البركة كما ترغبين على الوجه.
- أدخلي الصينية فرن ساخن على حرارة مائة وثمانين درجة مئوية حتى تأخذ اللون الذهبي ثم قطعيها وقدميها.