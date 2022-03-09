نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل جاتوه الشوكولاته غرقان بالصوص بمكونات اقتصادية وبطريقة هشة وخفيفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الجاتوه، يعتبر الجاتوه من أشهر الحلويات في المناسبات والأفراح ولا يخلو أي بيت من وجوده في هذه المناسبات، كما أنه من الحلويات المحببة لدى الكبار والصغار، ويتميز بأنواعه المختلفة الكثيرة، فيمكن أن يحضر بصوص الشوكولاتة أوالفراولة أو الكريمة، كما أنه سهل التحضير ومكوناته بسيطة موجودة في كل بيت، وفى هذا المقال سوف نعرض طريقة عمل الجاتوه بكل سهولة.

طريقة تحضير عمل الجاتوه

يتميز الجاتوه بأشكاله وأنواعه الكثير، فكل قطعه جاتوه لها شكل مميز وطعم ورائحة لذيذه ومن ضمن الأطعمة جاتوه بصوص الشيكولاته والمكسرات، وهذا الطعم يحبونه الأطفال كثيراً لما له من مذاق خاص ومميز.

تحضير عمل الجاتوه الشيكولاته بالمكسرات

المكونات

4 كوب دقيق.

أربع بيضات.

معلقة كبيرة بيكينج باودر.

كوب سكر بودره.

3معالق كاكاو خام.

كوب من الزيت.

فانيليا.

معلقة كبيرة لبن نيدو.

كوب من اللبن الدافئ.

رشه ملح.

عين جمل.

كريز مجفف.

طريقة تحضير الجاتوه بالشكولاته والمكسرات

نحضر وعاء كبير ونضع بداخله الدقيق والبيكينج باودر واللبن المجفف والكاكاو الخام ورشه الملح ونقلبهم جيداً.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع بداخله البيض والزيت واللبن والفانيليا والسكرونخفقهم جيداً بالخلاط الكهربائي حتى تتجانس المكونات.

نضع الخليط على وعاء الدقيق ونخلطهم جيداً ونخلطهم حتى يتلاشي كل آثار الدقيق.

نحضر صينيه مستطيلة، ثم نسكب خليط الكيك ويدخل الفرن على درجة حرارة 180ونتركه لمده 20دقيقة، حتى تمام النضج.

نترك الكيك حتى يبرد، ثم نقطع الكيك على شكل الجاتوه.

صوص الشيكولاتة

المكونات

كاكاو خام.

شيكولاتة جلاكسي.

نصف كوب سكر بودرة.

معلقة سمن.

نصف كوب لبن.

تحضير صوص الشيكولاتة

نضع السمن في إناء ونرفعه على النار، ثم نضع اللبن والكاكاو والسكر وقطع الشيكولاتة ونقلبهم جيداً حتى يصبح الصوص ليس سائلا ولا غليظاً.

نرفع الصوص من على النار.

نترك الصوص حتى يبرد.

تحضير الجاتوه بصوص الشيكولاتة والمكسرات

نضع صوص الشيكولاته على قطع الجاتوه، ثم نزينها بالعين الجمل من فوقها ونضع على قطعه أخرى الكريز المجفف ويمكن وضعها بصوص الشيكولاتة سادة.

تشكل اطعمه الجاتوه على حسب الرغبة.

نضع قطع الجاتوه في الثلاجة، ثم يقدم بارداً.

طريقة عمل الجاتوه

الجاتوه من الحلويات التي تقدم في المناسبات والأفراح، والزائرين في المنزل، وترغب الكثير من ربات المنزل في تحضير الجاتوه في المنزل، وهو من الحلويات السهلة في التحضير، ومكوناته متوفرة في مطبخك، ويمكن تحضيره بالنكهة التي ترغبين بها، نقدم لكي سيدتي طريقة عمل الجاتوه بالكريم شانتيه والشوكولاتة، بطعم أحلى من الجاهز.