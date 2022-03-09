ما هي قهوة الكورتادو؟ وأبرز فوائد قهوة الكورتادو للصحة

قهوة الكورتادو، قد تكون تلك المرة الأولى التي نسمع بها عن “قهوة كورتادو” على الرغم من كونها واحدة من أفضل مشروبات القهوة التي تتبع عائلة الاسبريسو والتي أيضًا يفضلها عدد لا بأس به من الأشخاص في جميع دول العالم لأسباب عديدة بجانب مذاقها الشهي واللذيذ مثل فوائدها، إذ أن قهوة كورتادو التي ظهرت في إسبانيا بالمرة الأولى ومن ثم انطلقت إلى كافة البلاد حول العالم لها فوائد صحية مختلفة بالإضافة إلى المذاق المميز وفيما يلي تفاصيل أكثر.

قهوة كورتادو

الكورتادو هي عبارة عن خليط من بودرة الاسبريسو المضاف إلى الحليب المسخن على البخار لتكون في النهاية مشابهة إلى حد ما لقهوة الفلات وايت، ولكنها تختلف عنها في المذاق حيث أنها تمتلك لرغوة علوية من الحليب تقلل من شعور الحموضة الذي يشعر بها أغلبنا عند شرب قهوة الاسبريسو، مع العلم أننا يمكننا استبدال الحليب الساخن بحليب بارد لمشروب بارد ولذيذ.

ونجد أن مذاق قهوة الكورتادو يختلف من مكان لآخر نتيجة للطريقة المستخدمة في تخمير وطحن حبات القهوة وكذلك كمية الحليب المضافة، ونجد أن أغلب الأماكن تقوم بتقديم مشروب الكورتادو في أكواب صغيرة مع كمية بسيطة من الحليب لهذا يكون هناك ذلك الاختلاف في المذاق، إذ أن مشروب قهوة الكورتادو يقدم في كوب كبير الحجم مع كمية معينة من الحليب.

فوائد قهوة الكورتادو الصحية

ويمكننا حصر أهم فوائد مشروب قهوة الكورتادو في الآتي: