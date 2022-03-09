سناك خفيف بسكويت الشاي الاقتصادي بخطوات بسيطة بطعم رائع

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بسكويت الشاي هو بسكويت من أطعم أنواع البسكويت، ومن اسمه بسكويت الشاي يقوم تحضيره لكي يقوم الشخص بتناوله مع كوب الشاي، أو يأكله الأطفال كأنه إفطار لذيذ لهم قبل الذهاب إلى الحضانة أو المدرسة، ويمكن أن يأكلونه كأكلة سريعة حتى يتم تحضير الغذاء، ويحبون الأطفال طعمه الرائع والمقرمش ونكهته اللذيذة، ويأكلون حبيبات البسكويت اللذيذ مع اللبن في الصباح، أو في المساء قبل وقت النوم، وهو من أنواع البسكويت السهل التحضير وغير مكلفة، وتكون أسعار مكوناته في متناول الجميع، وبسعر قليل يمكنك عمل كمية كبيرة من بسكوت الشاي الاقتصادي اللذيذ، ويحبه طالبات الجامعات فيأكلون وحدات البسكويت مع كوب النسكافيه الخاص بهم في وقت المذاكرة، أو قبل خروجهم من المنزل للذهاب إلى الجامعة صباحًا، كما يوجد أنواع كثيرة من بسكويت الشاي، منها الحلو والحادق أو السادة.
مكونات تحضير بسكويت الشاي الاقتصادي
- عدد أربع كوبيات من دقيق الحلويات الأبيض.
- بيضة متوسطة أو كبيرة الحجم.
- ملعقتين صغيرة من البيكنج بودر.
- كوب إلا ربع من اللبن ويكون كامل الدسم.
- مقدار ربع الكوب من الزبدة.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة تحضير بسكويت الشاي الاقتصادي في المنزل
- في إناء كبير نقوم بنخل الدقيق جيدًا، ونضع عليه البيكنج بودر، والزبدة، وتكون الزبدة غير سائلة، وغير معرضة النار.
- نقوم بفرك الزبدة في الدقيق ونقلبهم ونعجنها حتى تكون العجينة رميلة.
- بعد ذلك نقوم بوضع كوب إلا ربع من اللبن ويكون كامل الدسم ودافئ قليلا، ونقوم بعجن المكونات معا حتى تتكون عجينة مثل ملمس عجينة المخبوزات، ولكنها متماسكة وغير سائلة، ونقوم بلم العجينة جيدًا وتشكيلها قطعة واحدة مكورة.
- تترك العجينة لمدة دقائق قليلة، حتى نجهز سطح عليه دقيق ونقوم بتقطيع العجينة لقطع وبعد ذلك فردها على الرخامة أو على السطح المرشوش بالدقيق، وبعد ذلك نشكل العجينة بقطاعات البسكويت أو دوائر.
- نجهز صينية ولكن لا نضع بها أي شيء حيث أن البسكويت من مكوناته الزبدة التي تمنعه من الالتصاق بالصينية.
- ونقوم بمسح وجه البسكويت ببيضة باستخدام الفرشاة، ورش القليل من الملح عليه ووضعه في الفرن، لمدة ربع ساعة أو ثلث ساعة على حسب درجة الحرارة.
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