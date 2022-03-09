سناك خفيف بسكويت الشاي الاقتصادي بخطوات بسيطة بطعم رائع

بسكويت الشاي هو بسكويت من أطعم أنواع البسكويت، ومن اسمه بسكويت الشاي يقوم تحضيره لكي يقوم الشخص بتناوله مع كوب الشاي، أو يأكله الأطفال كأنه إفطار لذيذ لهم قبل الذهاب إلى الحضانة أو المدرسة، ويمكن أن يأكلونه كأكلة سريعة حتى يتم تحضير الغذاء، ويحبون الأطفال طعمه الرائع والمقرمش ونكهته اللذيذة، ويأكلون حبيبات البسكويت اللذيذ مع اللبن في الصباح، أو في المساء قبل وقت النوم، وهو من أنواع البسكويت السهل التحضير وغير مكلفة، وتكون أسعار مكوناته في متناول الجميع، وبسعر قليل يمكنك عمل كمية كبيرة من بسكوت الشاي الاقتصادي اللذيذ، ويحبه طالبات الجامعات فيأكلون وحدات البسكويت مع كوب النسكافيه الخاص بهم في وقت المذاكرة، أو قبل خروجهم من المنزل للذهاب إلى الجامعة صباحًا، كما يوجد أنواع كثيرة من بسكويت الشاي، منها الحلو والحادق أو السادة.

مكونات تحضير بسكويت الشاي الاقتصادي

عدد أربع كوبيات من دقيق الحلويات الأبيض.

بيضة متوسطة أو كبيرة الحجم.

ملعقتين صغيرة من البيكنج بودر.

كوب إلا ربع من اللبن ويكون كامل الدسم.

مقدار ربع الكوب من الزبدة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير بسكويت الشاي الاقتصادي في المنزل