طريقة عمل الخشاف المصرى الاصلى بالطعم والمذاق الرائع واللذيذ

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يعتبر الخشاف من المشروبات والمرطبات التى توجد باستمرار على موائد الصائمين عند الإفطار خلال شهر رمضان المبارك. ويعتبر الخشاف من المشروبات ذات القيمة الغذائية العالية والهامة للجسم. وخاصة مع الصيام لتعويض الجسم ببعض العناصر الغذائية الضرورية. حيث يتكون الخشاف من بعض المكونات الضرورية والتى تحتوى على الكثير من المعادن والعناصر الغذائية. ويمكن إعداد وتحضير الخشاف فى المنزل بطريقة سهلة وبسيطة. حيث يمكن لربات البيوت والأمهات من تقديم الخشاف الى الأفراد والأسرة وفي العزايم والمناسبات الرمضانية. وذلك ما سوف نوضحه فى السطور التالية.
خطوات تحضير الخشاف الاصلى فى المنزل
حتى تتمكن ربات البيوت من عمل الخشاف فى المنزل وتقديمه الى الاسرة على مائدة الإفطار بالطعم والمذاق الرائع. يجب استخدام بعض المكونات الضرورية فى عمل الخشاف. حيث تستخدم بعض الفاكهة المجففة فى طريقة عمل الخشاف والتى تعطى الطعم والمذاق الرائع. بجانب الفوائد الكثيرة التى يحتاجها الجسم. وسوف نذكرها فى الخطوات التالية.
مكونات عمل الخشاف الاصلى
- مقدار كاس من التمر المجفف المقطع قطع صغيرة.
- ايضا مقدار كاس من المشمش المجفف المقطع.
- ثم كاس من التين المجفف المقطع الى قطع صغيرة.
- مع كأس من البرقوق الجاف المقطع الى قطع صغيرة ايضا.
- كذلك نصف كوب من السكر او حسب الرغبة.
- ايضا كوب من المكسرات والزبيب وجوز الهند.
- ثم لترين من الماء حسب الاحتياج.
- ايضا نصف لتر من الحليب حسب الرغبة.
خطوات تحضير الخشاف
- يتم تقسيم وتقطيع جميع المكونات من التمر والمشمش والبرقوق والتين الى قطع صغيرة.
- نقع التمر فى كمية مناسبة من الماء ليلة كاملة.
- كذلك تقع المشمش والبرقوق والتين لمدة لا تقل عن ست ساعات.
- بعد ذلك يتم وضع التمر على نار متوسطة لمدة خمس دقائق الى عشر دقائق.
- ثم يصفى ويترك التمر جانبا ويوضع السكر فى الماء حتى الذوبان ويوذع ماء التمر فى كاسات.
- كذلك يصفى المشمش والتين والبرقوق ويوذع الماء على الكاسات ثم اضافة بعض الحليب الى الكاسات حسب الرغبة.
- توذع قطع التمر والمشمش والتين والبرقوق على الكاسات.
- اضافة المكسرات والزبيب الى الكاسات للتزيين.
- توضع الكاسات فى الثلاجة حتى تبرد المكونات جيدا وتقدم باردة عند الإفطار.
- يمكن استعمال قمر الدين بجانب الفاكهة الاخرى حسب الرغبة.
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