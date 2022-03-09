نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل دبس الرمان في المنزل لتتبيل المشويات للحصول على ألذ طعم في المقال التالي

يعتبر دبس الرمان من المنتجات المهمة التي يمكن صنعها من فاكهة الرمان التي تتميز بطعمها اللذيذ والشهي ويحتوي الرمان على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم والصحة لأنه يحتوي على عديد من الفيتامينات ويعد دبس الرمان سائل ثقيل نحضره من عصير الرمان ويعتبر من أنواع الصلصة الخفيفة ويدخل دبس الرمان في كثير من أنواع الأكل ويبحث الكثير من الأمهات عن طريقة تحضيره، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير دبس الرمان. مكونات عمل دبس الرمان في المنزل سبع حبات من الرمان أو أربعة أكواب من عصير الرمان.

ملعقتان كبيرتان من السكر الناعم

كوبان من السكر الناعم

ربع كوب من عصير الليمون طريقة عمل دبس الرمان في المنزل نقوم بغسل حبات الرمان جيدا وتقشيرهم ونقوم بتقطيهم باستخدام سكينة حادة إلى أربعة من الفصوص.

ثم نخرج حب الرمان من الداخل ونضع حب الرمان في وعاء به ماء ونتركه فترة قليلة.

بعد ذلك نزيل بقايا القشور الموجودة على سطح الماء باستخدام مصفاة.

ثم نقوم بإخراج حب الرمان من الماء ونحضر الخلاط الكهربائي ونضعه في دورق الخلاط.

نقوم بخلط الرمان جيدا حتى يتكون لدينا العصير المركزي ثم نقوم بتصفيته باستخدام مصفاة حتى نتخلص من البذور والشوائب الموجودة به.

ثم نحضر وعاء نضع به عصير الرمان ونضيف إليه عصير الليمون والسكر.

نضع الخليط على نار متوسطة ونتركه حتى يغلي ثم نخفف النار على الخليط ونترك خليط الرمان على نار هادئة حتى ينضج جيدا لمدة ساعة ويتكون لدينا دبس الرمان مع مراعاة تحريكه من وقت لآخر.

بعد أن ينضج الخليط نرفع وعاء دبس الرمان من على النار ونتركه على جنب حتى يبرد جيدا ثم يتجمد عندما يبرد.

نحفظه في برطمان ونضعه في الثلاجة لحين الاستخدام وقت الحاجة، وبألف هنا وشفا. فوائد دبس الرمان يعمل دبس الرمان على علاج آلام اللثة والفم.

يعالج مرض النقرص.

يساعد دبس الرمان في منع تكون حصوات الكلى.

يعمل على حماية الأمعاء من المشاكل.

يحسن من أداء الجهاز الهضمي.

يساعد في علاج الإسهال. عمر شويل - جدة طريقة عمل دبس الرمان في المنزل لتتبيل المشويات للحصول على ألذ طعم - ثقفني

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