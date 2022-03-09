طريقة عمل مشروب التمر هندى الطبيعى فى المنزل والمذاق الرائع

يعتبر التمر هندى من المشروبات الرمضانية اللذيذة والتى تقدم عند الإفطار. ويعد التمر هندى الطبيعى من المشروبات الهامة والمفيدة للجسم في الصيام.كما أنه من المشروبات التى تتواجد باستمرار على مائدة الإفطار. ويعتبر التمر هندى من المشروبات المحببة لدى العامة والكثير من الأشخاص. بجانب الفوائد التي يحتوي عليها التمر هندى مثل خفض نسبة الكولسترول فى الدم وتعزيز جهاز المناعة ومنقى للدم. كما انة يحسن من حركة الأمعاء ويعالج اضطرابات المرارة والعديد من الفوائد الاخرى. وسوف نذكر فى السطور التالية طريقة عمل التمر هندى الطبيعي اللذيذ.

خطوات وطريقة عمل التمر هندى الطبيعى

تعد مكونات التمر هندى الطبيعى من المكونات البسيطة والمتواجدة دائما. والتى من السهل على ربات البيوت إعداد وتحضيرها لعمل التمر هندى الطبيعى فى المنزل أفضل من الشراء من الخارج. بجانب المذاق اللذيذ والرائع وضمان نظافة وصحة المشروبات فى المنزل. ونوضح في بعض السطور التالية مكونات وطريقة عمل التمر هندى الطبيعى فى المنزل.

مكونات التمر هندى الطبيعى

مقدار ربع كيلو من التمر هندى المجفف.

ثم لتر ونصف من الماء.

مع ثلاث ملاعق من ماء الورد وماء الزهر.

ايضا كوب من السكر حسب الرغبة.

مكعبات من الثلج.

خطوات تحضير وعمل مشروب التمر هندى

اولا يتم وضع التمر هندى المجفف فى الماء فى وعاء على نار متوسطة وذلك حتى تغلى المكونات لمدة عشرين دقيقة حتى يصبح القوام ثقيل نسبيا وغليظ. بعد ذلك يتم تصفية الماء من التمر هندى والشوائب وتترك جانبا.

ثم اضافة نصف لتر من الماء الى ماء سلق التمر هندى بعد تصفيته ويوضع على نار متوسطة ثم اضافة السكر وتقلب المكونات جيدا حتى الغليان.

ترفع المكونات من على النار وتترك حتى تبرد ثم توضع فى خلاط مع ماء الزهر وماء الورد وتضرب بعض الوقت.

يتم تفريغ المكونات فى وعاء زجاجى وتوضع فى الثلاجة حتى تبرد ثم نخرجها من الثلاجة وتوضع فى الاكواب مع بعض مكعبات الثلج وتقدم باردة.

طريعة عمل التمر هندى المنقوع