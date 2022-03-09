نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة بأسهل طريقة في المنزل مثل أشهر المطاعم في المقال التالي

يعد طاجن المكرونة باللحمة المفرومة واحد من أكثر أنواع المكرونات المفضلة عند الكثيرين سواء الصغار أو الكبار، وذلك بفضل مذاقه الطيب اللذيذ الشهي، ودائماً ما تتفنن الأمهات وربات المنازل في إعداد طاجن المكرونة باللحمة المفرومة، حيث يكثر تواجده بشكل مستمر على المائدة الرمضانية، وذلك بحكم كونه أحد أكثر الاكلات السهلة في تحضيرها بجانب أنها غير مكلفة ويمكن تحضيرها في المنزل بمنتهى السهولة، وفيما يلي سوف نعرض لكم طريقة عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة. مكونات طاجن المكرونة باللحمة المفرومة كيس من المكرونة القلم بحجم نصف كيلو جرام.

مقدار ربع كيلو من اللحمة البقري المفرومة.

2 حبة بصل مفرومة.

2 من فصوص ثوم المفروم.

ثلاثة أكواب من عصير طماطم.

سوف نحتاج إلى اثنين ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

عدد ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

واحد ملعقة صغيرة من السكر.

اثنين ملعقة كبيرة من الريحان الأخضر المفروم.

سوف نحتاج إلى مقدار ربع ملعقة ذات حجم صغير من القرفة.

واحد ملعقة صغيرة من الجنزبيل البودر.

سوف نضيف الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة. طريقة عمل المكرونة باللحمة المفرومة نقوم في البداية بسلق المكرونة، وذلك داخل ماء ربع ملعقة من الزيت وملعقة من الملح.

في إناء آخر نقوم بوضعها فوق النار المتوسطة، ثم نضع بعض الزيت والبصل المفروم ونقوم بتشويح البصل ونهدأ النار حتى يصبح لونه ذهبي.

نقوم بإضافة الثوم المفروم إلى البصل الذي تم تشويحه، ثم بعدها يتم إضافة اللحم المفروم وكذلك الفلفل الأسود والملح وبهارات اللحم.

يتم تقليب الخليط جيداً، ثم يترك لمدة حوالي عشر دقائق فقط.

بعدها يتم إضافة الثلاث أكواب من عصير الطماطم، وكذلك نقوم بإضافة ملعقة من صلصة الطماطم ونصف ملعقة من السكر.

نحرص على تقليب الخليط جيداً مرة أخرى، ثم نقوم بتهدئة النار، ويترك فوقها لمدة ربع ساعة.

نقوم بتحضير الطاجن الذي يتم استخدامه، وذلك من خلال دهنه بالسمن من الداخل، ثم يتم وضع كمية من خليط اللحم المفروم مع الطماطم.

نضع فوق اللحم المكرونة المسلوقة، ثم نضع فوقها طبقة أخرى من اللحم المفروم مع الطماطم والبصل.

لابد من تغطية الطاجن باستخدام ورق فويل.

يتم إدخال طاجن المكرونة باللحم المفروم إلى الفرن الساخن على درجة حرارة 200، وذلك لمدة لمدة 25 دقيقة فقط. عمر شويل - جدة طريقة عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة بأسهل طريقة في المنزل مثل أشهر المطاعم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة بأسهل طريقة في المنزل مثل أشهر المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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