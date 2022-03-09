لشد الوجه اعملي كريم الأرز الكوري الطبيعي لشد البشرة بشكل ملحوظ

يعد كريم الأرز الكوري من أقوى الكريمات التي تعمل على شد البشرة وجعلها خالية من العيوب كما يزيل التجاعيد بشكل فوري، كما أن هناك الكثير من الفتيات والسيدات يردن الحصول على بشرة شبابية خالية من العيوب، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير الكريم في المنزل، ايضاً يتكون هذا الكريم من عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وبسعر غير باهظ وهي الأرز والماء ويعرف عن الارز بفوائده الكثيرة للبشرة حيث يعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل ملحوظ، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الأرز الكوري لشد الوجه.

مكونات عمل كريم الأرز الكوري

يتكون كريم الأرز الكوري على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

٢ كبسولة من فيتامين إي.

كوب من الماء.

ملعقتان كبيرتان من الأرز.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير كريم الأرز الكوري الذي يعمل على شد البشرة وجعلها شبابية وخالية من العيوب يجب إتباع هذه الخطوات وهي كما يلي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بغسل ملعقتين من الأرز جيداً بالماء الفاتر. بعد ذلك نحضر إناء عميق ونضعه على النار ونضع به كوب الماء مع ملعقتين الأرز. نترك الخليط يغلي حتى ينضج إلى أن يبقي القليل من الماء، ثم نتركه الأرز ليبرد. بعد ذلك نضع الارز في الخلاط الكهربائي، ثم نقوم بخلط الارز حتى يصبح كريمي. ثم نقوم بإضافة كبسولاتي الفيتامين على الأرز مع الخلط حتى تمتزج المكونات بشكل جيد. بعد ذلك نحضر عبوة نظيفة ونضع بها الكريم ونحتفظ به في الثلاجة.

طريقة الاستخدام

للحصول على نتيجة مبهرة يجب إتباع هذه الخطوات في تطبيق هذا الكريم السحري على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نقوم بتطبيق الخليط على البشرة مرتين يومياً ونتركه حتى يجف ثم نقوم بغسله. بعد مرور الوقت سوف نلاحظ النتيجة فهذا الكريم يساعد على شد الوجه وإزالة التجاعيد والخطوط البيضاء المزعجة.

فوائد الأرز المطحون للبشرة

هناك عدة فوائد للأرز المطحون على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-