مشروب صباحي رهيب لنسف دهون الكرش وتخسيس البطن نتيجة خيالية

كوب في الصباح لتخسيس دهون البطن حيث يعمل هذا المشروب على سد الشهية في الصباح مما يمنعك من تناول الأطعمة أو تناوله بكميات كبيرة، كما أنه يساعد على رفع معدل الايض وحرق الدهون، وهذا يكون مفيد خاصةً مع القيام بالنشاط اليومي أو القيام بعمل تمارين رياضية، مما ينتج عنه خسارة الدهون في منطقة البطن، ونحن هنا سوف نوضح طريقة تحضير مشروب لتخسيس دهون البطن ويتم تناوله في الصباح.

مشروب في الصباح للتخلص من دهون البطن

يعتبر هذا المشروب مشروب سحري يعمل على حرق الدهون وشد الشهية وافضل وقت يتم تناول هذا المشروب له هو في الصباح الباكر، وسوف تلاحظون الفرق خلال 3 أيام فقط، ويعود ذلك إلى وجود الكمون الذي يحفز عمليات الحرق وكذلك الشاي الأخضر الذي يعمل على طرد السموم من الجسم.

مكونات مشروب التخلص من الدهون

ملعقة كبيرة من الكمون.

2 باكيت من الشاي الأخضر.

ملعقة كبيرة من الشمر.

طريقة التحضير

ضعي كوب ونصف من الماء على النار.

بمجرد الغليان يتم إضافة المكونات السابقة ودقيقة واحدة وقومي برفعه من على النار.

يصفى ويتم تناول كوب واحد منه في الصباح على الريق، كما يفضل أخذ كوب أخر منه قبل النوم، من أجل الحصول على أفضل النتائج.

مشروب للتخلص من دهون البطن

يساعد هذا المشروب في التخلص من دهون البطن المتراكمة، بسبب المكونات التي تدخل في تركيبة والتي تعمل على حرق الدهون، ومن أهمها الزنجبيل والليمون، كما أنه من المشروبات التي تعزز المناعة وتقويها.

المكونات التي يحضر منها المشروب

كوب ماء.

شرائح ليمونة كاملة.

ملعقة ص كمون.

½ ملعقة زنجبيل مطحون.

طريقة التحضير