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بسكوت الزبدة من البسكوتات الفاخر اللذيذة التي تتميز بطعم لا مثيل له مقارنة بالبسكويت الأخرى، وترجع شهرتها إلى دول الغرب وتتميز بلون وطعم فاخر ومميز يجبر كل من يتناولها علي إدمانها بكثرة، كما يمكن إعدادها بالشوكولاته أو الفانيلا، وتتكون من مكونات عادية متوفرة بالبيت فيما خلا الزبدة لأنها مكون أساسي في تحضيرها، لذلك يعتبرها البعض مكلفة قليلا عن أنواع البسكويت الأخرى التي يمكن إعدادها بالزيت أو السمنة، ونقدم لكم في السطور التالية طريقة تحضير بسكوت الزبدة بجميع خطواته وتركاته. مقادير تحضير بسكويت الزبدة تعتبر مقادير تحضير بسكويت الزبدة واحدة وثابتة ولكنها تتضاعف وفقا للكمية المطلوب تحضيرها. نصف كيلو من الدقيق ما يعادل ثلاث أكواب.

رشة فانيليا.

رشة ملح.

بيضة واحدة كبيرة.

كوب مملوء من الزبدة.

كوب من السكر البودر.

نصف كوب من الشوكولاتة “أي نوع”. طريقة تحضير بسكوت الزبدة يفضل استخدام مضرب وعجان كهربائي، نضع الزبدة ونخفق للحصول على لون ابيض وقوامه يشبه الكريم شانتيه.

نضيف إليه السكر وعقب دمج السكر مع الزبدة نضيف البيضة والفانيليا.

ثم نخفقها للوصول إلى قوام متجانس، ونضيف الدقيق بعد نخله والمكونات المتبقية ونخفق هم للوصول إلى العجينة المطلوبة.

ثم نضع العجينة في الثلاجة لمدة ربع ساعة، بعد نقسمها إلى جزئين دمج الجزء الآخر بالكاكاو الخام والشكولاته..

نرش السطح بالدقيق ونخرج العجينة ونفردها بالنشابة الخشبية ونستخدم الأشكال المطلوبة لتشكيل البسكوت.

كما يمكن تشكيلها بغطاء زجاجة نظيف، كما يمكن وضع العجينة بالكاكاو في النصف بعد لفها رول مع العجينة الأخرى وتوضع بالثلاجة، ثم تقطع مكعبات رقيقة.

ندخلها الفرن لمدة اثني عشر دقيقة ولا بد أن تكون مجهزة مسبقا على درجة حرارة ١٩٠.

عقب خبز البسكوت في الفرن والوصول إلى اللون الذهبي الجميل أو إتمام تسويته بشكل مناسب يتم إخراجه من الفرن.

يترك على سطح لمدة عشرين دقيقة حتى يبرد تماما ويصبح ناشف ومقرمش، لأن عقب خروجه من الفرن يكون طري وإذا تم تحريكه يتكسر.

عقب أن يبرد تماما يتم وضعهم في علبة محكمة الغلق على أن يتم التقديم منها بجوار الحليب أو الشاي في أي وقت كيفما تشاءون. عمر شويل - جدة طريقة تحضير بسكويت الزبدة في البيت بالشرح والخطوات المبسطة - ثقفني

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