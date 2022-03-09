6 حاجات ممكن تضر شعرك اثناء النوم

لو شعرك جاف او مصبوغ ، فانتي محتاجة تاخدي حذرك بشكل خاص للتأكد من تجنب اي ضرر اضافي ، ولكن العناية بالشعر بتتخطى مجرد غسيله بالشامبو بس وتجنب الحرارة ، في حاجات ممكن تعمليها عشان تحمي شعرك اثناء النوم ، لان التقليب خلال فترة الليل ممكن يضر الشعر ، عشان النهاردة من خلال موضوعنا جمعنا بعض غلطات بتضر شعرك واللي ممكن تبان انها مش مؤذية ولكن هي في الحقيقة ممكن تمنع شعرك من الظهور بأفضل حالاته.
غلطات بتضر شعرك:
1- بتنامي وشعرك رطب:
ممكن يحصل انه في بعض الايام تنامي وشعرك مبلول ، ولكن النوم بشعر مبلول ممكن يسبب اضرار ، اولا الشعر وهو مبلول بيكون هش جدا ، وكل التقلبات اللي بتحصل اثناء فترة الليل ممكن انها تتلف الشعر وتتسبب في تكسره وتقسيمه ، عشان كده الافضل انك تغسلي شعرك قبل النوم بفترة كافية ، او استخدمي واقي من الحرارة ونشفيه بالسيشوار قبل النوم.
2- بتنامي وانتي عاملة شعرك كحكة:
لو شعرك طويل هيكون اسرع وانسب حاجة ممكن تعمليها هي ربط الشعر على شكل ديل حصان او كحكة قبل النوم ، ولكن التسريحات المحكمة اثناء النوم ممكن تضر الشعر لانك مش بتدي فرصة لشعرك يرتاح طول الليل من تسريحات الشعر الضيقة وده ممكن يضعف الشعر ويأدي لتساقط الشعر على المدى الطويل ، وعشان تدي فرصة لشعرك يرتاح ويتنفس وقت طويل اثناء فترة الليل ، خليه مفكوك قبل النوم ، ومتربطيش شعرك ابدا كحكة مشدودة وهو مبلول.
3- بدلي كيس المخدة القطن بواحد ساتان او حرير:
القطن بيكون ملسمه خشن على الشعر ومش بيخلي الشعر يتحرك بحرية وده ممكن يأدي للتشابك وكمان القطن بيسحب الرطوبة من الشعر وده هيخلي شعرك جاف وهايش ، عشان كده بننصحك تستبدليه بكيس مخدة حرير او ساتان عشان تحافظي على شعرك من التلف ، والحرير مش هيفيد شعرك بس ولكن كمان بشرتك.
4- مش بتسرحي شعرك قبل النوم:
تمشيط الشعر قبل النوم هيجنبك التشابك والعقد اللي ممكن تقابلك تاني يووم الصبح ، بالاضافة ان التمشيط بيساعد على توزيع الزيوت الطبيعية اللي بتنتجها فروة راسك بالتساوي من الجذور للاطراف ، وده هيحافظ على لمعان الشعر وهيمنع تكسره.
5- مش بتضفري شعرك قبل النوم:
في حين ان الكيرلر او مكوة تجعيد الشعر طريقة عملية وسريعة تعملي بيها شعرك كيرلي في وقت قصير ، الا انك تقدري تعملي ده بطرق طبيعية من غير استخدام حرارة وبالتالي هتحافظي على شعرك صحي ورطب ، وواحدة من الطرق دي هي تسريحة الضفيرة ، قبل النوم ضفري شعرك ضفيرة فضفاضة واستخدمي منتجات تصفيف شعر مناسبة ، دي تعتبر من اسهل الطرق لعمل الشعر كيرلي من غير حرارة ، وفي الحقيقة كمان ان النوم بشعر مضفر يعتبر واحد من اسرار النساء الهنديات للحفاظ على الشعر طويل وصحي وبيلمع ، وكمان تسريحة الضفيرة قبل النوم هتحافظ على الشعر وهتمنع تقصف الاطراف وهتساعد على تقوية شعرك ومساعدته في النمو بشكل اسرع.
6- مش بتستخدمي زيوت الشعر:
بالظبط زي بشرتنا ، شعرنا كمان بيتجدد اثناء النوم ، وتقدري تحققي اقصى استفادة من ده ، باستخدام بعض العلاجات البسيطة طول الليل ، يعتبر تطبيق زيوت الشعر طول الليل مرتين على الاقل في الاسبوع ، في الليلة السابقة لغسل شعرك ، طريقة رائعة جدا لتقوية خصلات شعرك ، وتعزيز صحة الشعر ، ولو شايفة ان تطبيق الزيت طول اللي كتير او مش هتقدري تنامي بيه ، ببساطة طبقيه على الشعر قبل الاستحمام بساعة ولفي راسك بفوطة سخنة عشان تتأكدي ان الشعر هيمتص الزيت كويس وبعدها اغسليه.
7 نصايح هتخلي شعرك ينمو بشكل اقوى
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