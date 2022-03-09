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عمر شويل - جدة لزوم السحور.. طريقة عمل الحلاوة الطحينية الدايبة الاصلية احلى وأوفر من الجاهزة حضريها في منزلك - ثقفني
مع اقتراب أيام رمضان المباركة إليكم طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل بدلًا من شراءها يوميًا من المحلات لتناولها على مائدة السحور، فالحلاوة الطحينية من الأكلات البسيطة التي نحب أن نتناولها وخاصة الأطفال نظرًا لأن طعمها لذيذ وحلو، ولكن يجب عدم الإفراط في تناولها لأن كثرة تناول الأطعمة الحلوة والمسكرة قد يضر بصحة الإنسان ويؤدي إلى الإصابة بداء السكري المزمن والسمنة المفرطة، وسنقدم لكم اليوم مكونات وخطوات تحضير الحلاوة الطحينية المنزلية.
طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل
مكونات الطريقة:-
- كوبان كبيران من (الحليب البودرة – الطحينة السائلة – السكر البودرة).
- ملعقة من الفانيلا السائلة.
- مكسرات للتزيين.
طريقة تحضير الوصفة:-
- قومي بخلط السكر والفانيلا والحليب جيدًا مع بعضهم في وعاء مناسب وأضيفي بالتدريج الطحينة السائلة وقلبي واعجني الخليط جيدًا.
- بعد أن تحصلي على عجينة متماسكة قومي بوضع الخليط في علبة بلاستيكية واضغطيها جيدًا ثم قومي بتزيينها بالمكسرات المتوفرة لديكِ.
- أغلقي العلبة البلاستيكية وضعيها بداخل الثلاجة لمدة ثلاثة أيام حتى تتماسك أكثر ثم قومي بإخراجها وتقطيعها إلى قطع مناسبة وقدميها لضيوفك وأطفالك بألف هناء وشفاء.
فوائد الحلاوة الطحينية للجسم
- تعتبر الحلاوة من الأطعمة التي لها قيمة غذائية كبيرة للجسم حيث أنها تحتوي على كمية كبيرة من الزيوت الطبيعية المفيدة.
- تعالج مشاكل الفم من التقرحات والتهابات اللثة وتهدئ من آلام الفم والأسنان.
- تضبط مستويات ضغط الدم المرتفع حيث أنها تحتوي على عنص الماغنسيوم.
- تعالج الدمامل التي تظهر على الجلد بوضع قطعة من الحلاوة على قطنة ووضعها على المكان المصاب بالدمل.
- مصدر غني بالبروتين الذي يفيد الجسم ويعالج مشاكل النحافة الشديدة التي يعاني منها البعض.
- مفيدة لصحة العمود الفقري حيث أنها تحتوي على عنصر الزنك الذي يحتاج إليه جسم الإنسان.
- للحلاوة الطحينية عدة فوائد بالنسبة للبشرة حيث أنها تقضي على تجاعيد الوجه والخطوط الرفيعة التي تدل على الشيب.
- تناولها قد يقاوم الأمراض السرطانية التي تصيب الجسم حيث أنها تقضي على الخلايا السرطانية قبل انتشارها.
- تحتوي على عنصر الماغنسيوم الذي يزيد من إدرار الحليب بالنسبة للمرأة المرضعة.