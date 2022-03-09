لزوم السحور.. طريقة عمل الحلاوة الطحينية الدايبة الاصلية احلى وأوفر من الجاهزة حضريها في منزلك

مع اقتراب أيام رمضان المباركة إليكم طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل بدلًا من شراءها يوميًا من المحلات لتناولها على مائدة السحور، فالحلاوة الطحينية من الأكلات البسيطة التي نحب أن نتناولها وخاصة الأطفال نظرًا لأن طعمها لذيذ وحلو، ولكن يجب عدم الإفراط في تناولها لأن كثرة تناول الأطعمة الحلوة والمسكرة قد يضر بصحة الإنسان ويؤدي إلى الإصابة بداء السكري المزمن والسمنة المفرطة، وسنقدم لكم اليوم مكونات وخطوات تحضير الحلاوة الطحينية المنزلية.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل

مكونات الطريقة:-

كوبان كبيران من (الحليب البودرة – الطحينة السائلة – السكر البودرة).

ملعقة من الفانيلا السائلة.

مكسرات للتزيين.

طريقة تحضير الوصفة:-

قومي بخلط السكر والفانيلا والحليب جيدًا مع بعضهم في وعاء مناسب وأضيفي بالتدريج الطحينة السائلة وقلبي واعجني الخليط جيدًا.

بعد أن تحصلي على عجينة متماسكة قومي بوضع الخليط في علبة بلاستيكية واضغطيها جيدًا ثم قومي بتزيينها بالمكسرات المتوفرة لديكِ.

أغلقي العلبة البلاستيكية وضعيها بداخل الثلاجة لمدة ثلاثة أيام حتى تتماسك أكثر ثم قومي بإخراجها وتقطيعها إلى قطع مناسبة وقدميها لضيوفك وأطفالك بألف هناء وشفاء.

فوائد الحلاوة الطحينية للجسم