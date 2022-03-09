سر تحضير الارز باللبن وبطريقة احلي من المحلات وبخطوات بسيطة ومذاق لذيذ

يعد الارز بلبن من الحلويات التى تفضل الامهات دائما تحضيرها فى المنزل وهو يحضر فى المناسبات العائلية ويقدم فى شهر رمضان المبارك، وهو يحتوى على العديد من العناصر الغذائية التى تمد الجسم بالكالسيوم والفيتامينات، وهو من الحلويات الغير مكلفة والتى لا تحتاج الى وقتا طويل او مجهودا كبيرفى تحضيره، اليوم نقدم لكم طريقة عمل الارز بلبن بخطوات سهله.

طريقة عمل الارز بلبن

المكونات

١كوب من الارز الابيض المغسول.

١لتر من الحليب السائل عالمغلى من قبل.

نصف كوب من الحليب البودرة.

٢كوب من السكر الابيض.

نصف معلقة صغيرة من الفانيليا.

٤معالق كبيرة من النشا.

ربع كيلو من القشطة البلدى.

٢كوب من الماء لسلق الارز.

كيس من بودرة الكريم شانتيه.

طريقة التحضير

فى قدر على النار نضع الأرز المغسول مع الماء ونتركهم حتى يتم تسوية الارز جيدا.

نضف الحليب السائل الى الارز ونقوم بتهدئة النار ونتركهم حتى يتجانس الحليب مع الارز تماما.

ثم نضع معهم السكروبودرة الكريم شانتية والقشطة البلدى ونقلبهم بشكل جيد.

عند غليان المكونات مع بعضها نقوم بتحضير كوب من الماء ونضف اليه الحليب البودرة والنشا ونقلبهم جيدا حتى الذوبان.

نضف هذا الخليط الى الارز بلبن مع التقليب المستمرحتى لا تتكاتل المكونات.

يرفع الارز بلبن من على النار ثم نضف اليه الفانيليا ونقلبه مرة اخرى.

نقوم بتوزيع الارز بلبن فى كاسات التقديم ونتركه حتى يبرد تماما.

نضف على وجه الارز بلبن جوزالهند او المكسرات المجروشة والزبيب.

ندخل الارز بلبن فى الثلاجة ونتركه لمدة ساعتين على الاقل وهنا يصبح جاهز للتقديم.

يمكن اضافة قشطة على الوجه او اضافة القليل من الفسدق مجروش.

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